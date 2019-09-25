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Наименование закупки
Поставка программного обеспечения для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2019 11:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Почтовый адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Контактный телефон
+7 83177 4-80-87
Факс
+7 83177 4-80-87
Адрес электронной почты
lazurn@narod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вздышкин Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программного обеспечения для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.09.2019 08:00 GMT +325.09.2019 08:0025.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113822Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программного обеспечения для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
Начальная цена
421 978,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Н.Новгород, проспект Гагарина 100Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
единоразовая поставка, в течение 30-ти дней с момента подписания Контракта.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Адрес местонахождения
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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