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    Главная / Торги / Поставка оборудования для зрительного зала для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

    Поставка оборудования для зрительного зала для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 08:0025.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113820Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113820

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для зрительного зала для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.09.2019 10:30

    Документация процедуры

    Расчет_НМЦК_Оборудование.xls

    ТЗ_оборудование.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-87

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для зрительного зала для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 08:00 GMT +325.09.2019 08:0025.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113820Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для зрительного зала для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

    Начальная цена

    421 972,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033, Нижегородская обл., городской округ город Выкса, детский центр «Лазурный»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    единоразовая поставка в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Контракта.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зеркало Классик-1 настенное прямоугольное 4ММ 1000х600ММ с крепежом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Зеркало СП-Мебель настенное металл 1600х200ММ с крепежом С0058034"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Станок хореографический для классического танца Комплектация: кронштейн с креплением пол/стена - 1ШТ, жердь деревянная 38-40ММх2М - 2ШТ АСПОРТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Стенд баннерный роллерный с логотипом 1500х2000ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Подиум Подставка 450x450x500 ППК-45 /45/50 RADA"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Подиум Подставка 450x450x500 ППК-45 /45/50 RADA"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Стенд баннерный 1800x800ММ 350Г"

    Кол-во: 12.000

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