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    Главная / Торги / Поставка мебели входной зоны зрительного зала для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

    Поставка мебели входной зоны зрительного зала для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 08:0025.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113819Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113819

    Наименование закупки

    Поставка мебели входной зоны зрительного зала для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.09.2019 09:39

    Документация процедуры

    Расчет_НМЦК_ПП_1072.xls

    ТЗ_мебель_входной_зоны.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-87

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели входной зоны зрительного зала для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 08:00 GMT +325.09.2019 08:0025.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113819Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели входной зоны зрительного зала для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

    Начальная цена

    593 239,03

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033, Нижегородская обл., городской округ город Выкса, детский центр «Лазурный»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    единоразовая поставка в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Контракта.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вешалка напольная металл для одежды"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Вешалка напольная металл для одежды"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Стойка для стеллажа СТ 2500ММ металл (в комплекте с фурнитурой)"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф металлический ШРМ-14 для личных вещей 1860х300х500ММ серый 34КГ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Столешница фронтальная ПФБ-1.10 2000х400х40ММ искусственный камень ГОСТ 16371-2014 ООО "Компания Профибар" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Доводчик Россия к рабочему столу"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Вешалка напольная металл для одежды"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Стол журнальный ДСП 25ММ 784х60х446ММ 48S066"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Вешалка навесная ВН-07 сталь 400х205х300ММ 5 крючков"

    Кол-во: 4.000

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