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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Рабочее место АРМ в составе системный блок + монитор + клавиатура и мышь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 17:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 812 455-14-54
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафаев Тимур Октамджонович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Рабочее место АРМ в составе системный блок + монитор + клавиатура и мышь
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.09.2019 12:00 GMT +326.09.2019 12:0026.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113813Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рабочее место АРМ в составе системный блок + монитор + клавиатура и мышь
Начальная цена
973 261,17
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.139к1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата 100% после поставки по адресу поставки в течении 30 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Кол-во: 21.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 21.000
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