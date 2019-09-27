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Наименование закупки
Поставка товара. Выключатели автоматические
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 07:11
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Почтовый адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-71-79
Факс
+7 34995 6-71-41
Адрес электронной почты
Bokach.EV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бокач Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара. Выключатели автоматические
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.09.2019 10:00 GMT +327.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113812Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара. Выключатели автоматические
Начальная цена
1 020 629,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги,Пангоды. Поставка товара осуществляется силами Поставщика автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта по указанному Покупателем адресу. Получателем товара является ООО "Газпром добыча Надым" филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации, Российская Федерация, 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 30. Отгрузочные реквизиты согласовываются дополнительно.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 30 календарных дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром добыча Надым»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Кол-во: 4.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
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