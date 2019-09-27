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    Главная / Торги / Поставка товара. Выключатели автоматические

    Поставка товара. Выключатели автоматические

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113812Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113812

    Наименование закупки

    Поставка товара. Выключатели автоматические

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 07:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-71-79

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Bokach.EV@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокач Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товара. Выключатели автоматические

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 10:00 GMT +327.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113812Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара. Выключатели автоматические

    Начальная цена

    1 020 629,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги,Пангоды. Поставка товара осуществляется силами Поставщика автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта по указанному Покупателем адресу. Получателем товара является ООО "Газпром добыча Надым" филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации, Российская Федерация, 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 30. Отгрузочные реквизиты согласовываются дополнительно.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 30 календарных дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контактор ПМЛ-2100 25А 220В АС УХЛ4"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Контактор электромагнитный ПМ12-063151 2Р 63А 220В АС УХЛ4 1НЗ В 9533501"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический ВА51-35М1-340010-20А-250-690ACУХЛ3 20А IP20 690В 3 3 УХЛ3 108315 114,1х112,5х175ММ ГОСТ Р 50030.2 от -60 до +40ГРАД ЦЕЛЬС ТУ3422-047-05758109-2011 АО "КЭАЗ" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический ВА57-31-340010-25А-400-690AC-УХЛ3 25А IP20 400/690В 3 25 УХЛ3 108432 ГОСТ Р 50030.2 от -60 до +40ГРАД ЦЕЛЬС ТУ3422-037-05758109-2011 АО "КЭАЗ" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический ВА 57-31-341810-20 20А IP20 230В 3P 3кА ТУ 3422-037-05758109-2011"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический дифференциального тока OptiDin VD63-42C32-A-УХЛ4 32А 4п 30мА 103479 с защитой от сверхтоков АО "КЭАЗ""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический дифференциального тока OptiDin VD63-22C63-A-УХЛ4 63А 2п 30мА 103459 с защитой от сверхтоков АО "КЭАЗ""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Выключатель автоматический дифференциального тока OptiDin VD63-22C63-A-УХЛ4 63А 2п 30мА 103459 с защитой от сверхтоков АО "КЭАЗ""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin VD63-43C32-A-УХЛ4 4п 100мА 103487 C32 АО "КЭАЗ""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin VD63-43C63-A-УХЛ4 4п 100мА 103490 C63 АО "КЭАЗ""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin VD63-42C63-A-УХЛ4 4п 30мА 103482 C63 АО "КЭАЗ""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Предохранитель ПН2-100 100А"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Предохранитель ПН2-100 100А"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Предохранитель плавкий ПН2-250-250А"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 15"

    "Предохранитель плавкий ПН2-250-250А"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Предохранитель высоковольтный ПКТ 101-6-3,2-20 У3 6000В с кварцевым наполнителем для силовых трансформаторов, ТУ16-521.194-81"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 17"

    "Щиток осветительный ОЩВ-6 63А/6х16А IР31"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Щит осветительный ОЩВ-12-100/25А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Щит осветительный ОЩВ-12 25/63А IP31 63А 364х240х95ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 20"

    "Устройство защитного отключения (эл.-мех.) EKF PROxima/ (1/32) 2п 32А 30мА"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Устройство защитного отключения тип AC УЗО-100 2п 16А 30мА"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Устройство защитного отключения Астро Ф-4212 380В 63А 300мА ГОСТ 14255-69"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 23"

    "Устройство защитного отключения Астро Ф-4212 380В 63А 300мА ГОСТ 14255-69"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Устройство защитного отключения тип AC Астро Ф-3211 1P+N 220В 40А 30мА ГОСТ Р 50345-99"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 25"

    "Устройство защитного отключения тип AC Астро Ф-3212 4п 380В 40А 30мА"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Устройство защитного отключения тип AC Астро Ф-4411 1P+N 220В 63А 300мА ГОСТ Р 50807-95"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Устройство защитного отключения ВКЗ 42-32С-131 380В 32А 32мА ТУ 3425-001-1309"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Устройство защитного отключения ВКЗ 22-16С-131 220В 16А 30мА ГОСТ 14255-69"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Устройство защитного отключения УЗО Астро Ф-4312 4 (3P+N) 380В 63А 100мА ГОСТ Р 50807-95"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Устройство защитного отключения УЗО Астро Ф-5312 4 (3P+N) 380В 80А 100мА"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 31"

    "Устройство защитного отключения УЗО IEK 63А"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Предохранитель высоковольтный ПКТ101-6-8-40У1 8 фарфор 6000В"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 33"

    "Зажим плашечный ПА-2-2"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 34"

    "Зажим плашечный ПА-4-1 62х88ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 35"

    "Зажим монтажный тяговый ЗМП 8-19"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 36"

    "Зажим соединительный спиральный СС-19,6-31"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 37"

    "Зажим соединительный спиральный СС-17,5-31"

    Кол-во: 30.000

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