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    Главная / Торги / Инструменты для ПУМ

    Инструменты для ПУМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113807Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113807

    Наименование закупки

    Инструменты для ПУМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 16:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Инструменты для ПУМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113807Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструменты для ПУМ

    Начальная цена

    152 268,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, Мурманск, ул. Траловая 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата, транспортные расходы входят в стоимость

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дрель ударная Ryobi RPD800K 800ВТ 1 0-3000ОБ/МИН быстрозажимной патрон 1.5-13ММ 0-51000УД/МИН 1.8КГ 5133002018"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Машина шлифовальная прямая Makita GD 0800 C 0.75КВТ 7000-28000ОБ/МИН 1.6КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Щетка дисковая плоская со шпилькой стальная крученая проволока для дрели 100ММ 822234"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Щетка дисковая чашеобразная со шпилькой Matrix крученая проволока для дрели 75ММ 822575"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Ветошь цветная х/б"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Щетка Барс 74828 по металлу нержавеющая проволока пластиковая ручка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Смазка пластичная ГОИ-54П 10КГ канистра"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 8"

    "Ключ трубный цепной двусторонний Rekon 12ДЮЙМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Ключ трубный КТР 3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Щетка утюжок с жесткой щетиной"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Ерш хозяйственный для туалета с подставкой"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Пленка стрейч 20мкмx50смx300м, для ручной упаковки"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Шпагат полипропиленовый крученый 1000текс 500М 0.5КГ белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Лента оградительная 75ММ 250М 50мкм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Лента малярная Klebebander бумажная желтая 50ММх50М"

    Кол-во: 1.000

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