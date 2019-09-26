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    Главная / Торги / Поставка радиального вентилятора (УСЛ 127)

    Поставка радиального вентилятора (УСЛ 127)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 12:0026.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113800Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113800

    Наименование закупки

    Поставка радиального вентилятора (УСЛ 127)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 15:38

    Документация процедуры

    _Проект_без_суммы.docx

    Задание_на_поставку_КИМ_(доставка_поставщиком).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка радиального вентилятора (УСЛ 127)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 12:00 GMT +326.09.2019 12:0026.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113800Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка радиального вентилятора (УСЛ 127)

    Начальная цена

    29 640,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка). Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Расчеты за товар осуществляются в течение 30 (тридцати) для СМСП и 60 (шестидесяти) не для СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 2) направляет Покупателю счет-фактуру. 2.Доставка и разгрузка за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентилятор центробежный радиальный FS-2100 1500М³/Ч 750ВТ на подставке"

    Кол-во: 1.000

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