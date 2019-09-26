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    Главная / Торги / Поставка товара. Пускатели.

    Поставка товара. Пускатели.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 08:0026.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113799Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113799

    Наименование закупки

    Поставка товара. Пускатели.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 07:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-71-79

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Bokach.EV@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокач Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товара. Пускатели.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 08:00 GMT +326.09.2019 08:0026.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113799Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара. Пускатели.

    Начальная цена

    991 375,87

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Поставка товара осуществляется силами Поставщика автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта по указанному Покупателем адресу. Получателем товара является ООО "Газпром добыча Надым" филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации, Российская Федерация, 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 30. Отгрузочные реквизиты согласовываются дополнительно: Лабытнанги, Надым.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 30 календарных дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разъединитель РЛНД-I.1-10Б/400УХЛ1 (в комплекте с приводом ПРНЗ-10УХЛ1)"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Разрядник вентильный РВО-6У1"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Реле тока тепловое навесное РТТ5-10-2 1.6А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Реле тока тепловое навесное РТТ5-10-2 1.6А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Реле тока тепловое РТТ-325 100А 1з+1р"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Реле тока тепловое РТТ-325 63А 1з+1р"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Реле тока тепловое РТТ-141 8А"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Реле тока тепловое РТЛ-2053 23-32А"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Реле тока тепловое навесное РТТ-211П 16А"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 10"

    "Реле тока тепловое навесное РТТ-211П 20А"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Реле тока тепловое навесное РТТ-211П 25А"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Реле тока тепловое РТТ5-10-1 2.5А УХЛ4 ручной возврат, IP00"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Реле тока тепловое навесное РТТ5-10-1 0.63А"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Реле тока электротепловое РТТ-141 УХЛ4 12.5А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Пускатель электромагнитный ПМЛ-2220 220В 25А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Пускатель электромагнитный ПМЛ-2220 220В 25А"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-160240 380В У3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Реле тока тепловое навесное РТТ5-10-1 0.63А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Пускатель электромагнитный КЭАЗ ПМЛ 2210 25А 220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 20"

    "Пускатель электромагнитный ПМЛ 1220-12 230В 1.6А с реле РТЛ 1006-М2"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 21"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12010600 220В 10А УХЛ4"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12010600 220В 10А УХЛ4"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-040210 220В 25А с реле"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 24"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-040210 220В 25А с реле"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 25"

    "Пускатель электромагнитный ПМЕ214 220В 25А с реле"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 26"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-040600 380В 40А с реле"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 27"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-040220 220В 40А IP54 с реле, с кнопками"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 28"

    "Пускатель электромагнитный нереверсивный ПМ12-010210У2В 380В 10А У2 2з+2р с реле тепловым переменного тока"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Пускатель электромагнитный нереверсивный ПМ12-010210У2В 380В 10А У2 2з+2р с реле тепловым переменного тока"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Пускатель электромагнитный нереверсивный ПМ12-010220У2Б 380В 10А У2 IP54 1з+2р с реле тепловым с кнопками Пуск и Стоп переменного тока"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Пускатель электромагнитный нереверсивный ПМ12-063221У2В 220В 63А У2 IP54 3з+2р с реле тепловым с кнопками Пуск и Стоп переменного тока"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 32"

    "Пускатель электромагнитный нереверсивный ПМ12-063221У2В 220В 63А У2 IP54 3з+2р с реле тепловым с кнопками Пуск и Стоп переменного тока"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 33"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-010230 220В 8.5А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 34"

    "Пускатель электромагнитный ПМЕ-222 220В"

    Кол-во: 41.000

    "Позиция 35"

    "Пускатель электромагнитный ПМ 12-160200"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 36"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-РВ-10/12.6/5/250"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 37"

    "Ограничитель перенапряжений ОПН-РВ-6/7.6/5/250 6000В УХЛ1 ГОСТ Р 52725-2007 АО "ГК "Таврида Электрик""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 38"

    "Изолятор ТФ-20"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Изолятор ТФ-20"

    Кол-во: 744.000

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