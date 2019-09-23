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    Главная / Торги / Модуль источника питания ИП-13М для формированием сигнала вызова для модулей АК-01 до 30 каналов для: ТС-30-БСС с модулем АК.16 Астраханский филиал

    Модуль источника питания ИП-13М для формированием сигнала вызова для модулей АК-01 до 30 каналов для: ТС-30-БСС с модулем АК.16 Астраханский филиал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 16:0023.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113798Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113798

    Наименование закупки

    Модуль источника питания ИП-13М для формированием сигнала вызова для модулей АК-01 до 30 каналов для: ТС-30-БСС с модулем АК.16 Астраханский филиал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 15:29

    Документация процедуры

    Запрос_к_ЗнП418_газоанализаторы.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Модуль источника питания ИП-13М для формированием сигнала вызова для модулей АК-01 до 30 каналов для: ТС-30-БСС с модулем АК.16 Астраханский филиал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 16:00 GMT +323.09.2019 16:0023.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113798Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Модуль источника питания ИП-13М для формированием сигнала вызова для модулей АК-01 до 30 каналов для: ТС-30-БСС с модулем АК.16 Астраханский филиал

    Начальная цена

    50 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 414004, г. Астрахань, ул. 1-й проезд Рождественского , д. 4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно ВНД ПАО Ростелеком оплата 100% в течении 7 календарных дней после поставки продукции на склад.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Модуль источника питания ИП-13М для формированием сигнала вызова для модулей АК-01 до 30 каналов для: ТС-30-БСС с модулем АК.16 "

    Кол-во: 5.000

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    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
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