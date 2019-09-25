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    Главная / Торги / Хоз. товары 223 ФЗ

    Хоз. товары 223 ФЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 08:0025.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113794Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113794

    Наименование закупки

    Хоз. товары 223 ФЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 15:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Юридический адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Почтовый адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Контактный телефон

    +7 83147 7-37-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aktt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коннов Петр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хоз. товары 223 ФЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 08:00 GMT +325.09.2019 08:0025.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113794Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хоз. товары 223 ФЗ

    Начальная цена

    15 325,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 мая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка единоразовая, Стоимость доставки входит в стоимость товара. Оплата в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цемент М 400 мешок 50КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Клей 88-СА 1Л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Ручка дверная для межкомнатных дверей 265АВ античная бронза металлическая"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Шпингалет накладной Апекс DB-05-60-CR 60ММ алюминий"

    Кол-во: 6.000

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