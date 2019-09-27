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Наименование закупки
Поставка автомобильных шин для Центральной ВЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 15:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 719-59-10
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильных шин для Центральной ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.09.2019 00:00 GMT +327.09.2019 00:0027.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113791Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных шин для Центральной ВЧ
Начальная цена
80 019,44
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя: РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в срок не позднее 30 ноября 2019 года.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Кол-во: 12.000
Кол-во: 4.000
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