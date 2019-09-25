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    Главная / Торги / Поставка комплектующих к ПКС-5Г для нужд ПФ "Астраханьгахгеофизика"

    Поставка комплектующих к ПКС-5Г для нужд ПФ "Астраханьгахгеофизика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 12:3025.09.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113786Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113786

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих к ПКС-5Г для нужд ПФ "Астраханьгахгеофизика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 15:02

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих к ПКС-5Г для нужд ПФ "Астраханьгахгеофизика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 12:30 GMT +325.09.2019 12:3025.09.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113786Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих к ПКС-5Г для нужд ПФ "Астраханьгахгеофизика"

    Начальная цена

    491 291,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская обл., Красноярский муниципальный район, Монтажников промышленный район, дом №13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 60 дней с момента заключения договора. Оплата в соответствии с условиями договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Часть запасная Цепь привода барабана АЮЕ8.493.131 каротажного подъемника ПКС-5 ООО Велко"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Часть запасная Звездочка гидромотора привода барабана АЮЕ8.493.061 каротажного подъемника ПКС-5 ООО Велко"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Часть запасная Шланг высокого давления гидравлической системы ПКС-ГТ13РВД каротажного подъемника ПКС-5 ООО Велко"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Часть запасная Гидронасос V90/35EY24 каротажного подъемника ПКС-5 ООО Велко"

    Кол-во: 1.000

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