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Наименование закупки
Закупка рукавов для нужд ЗПКТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 14:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка рукавов для нужд ЗПКТ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.09.2019 12:00 GMT +325.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113781Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка рукавов для нужд ЗПКТ
Начальная цена
1 064 429,77
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, ЗПКТ, ООО "Газпром переработка", 629306, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, южнее 300 м от УКПГ-2В.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта (станции) назначения, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 90.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 775.000
Кол-во: 110.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 228.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 312.000
Кол-во: 40.000
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