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    Главная / Торги / Закупка рукавов для нужд ЗПКТ

    Закупка рукавов для нужд ЗПКТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113781Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113781

    Наименование закупки

    Закупка рукавов для нужд ЗПКТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 14:51

    Документация процедуры

    ЭТП.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка рукавов для нужд ЗПКТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 12:00 GMT +325.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113781Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка рукавов для нужд ЗПКТ

    Начальная цена

    1 064 429,77

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЗПКТ, ООО "Газпром переработка", 629306, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, южнее 300 м от УКПГ-2В.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта (станции) назначения, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав напорный ВГ(III)-10-40-57-ХЛ"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 2"

    "Рукав напорный Г(IV)-10-25-38-ХЛ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Рукав напорный ПАР-2(Х)-8-25-46 ГОСТ 18698-79"

    Кол-во: 775.000

    "Позиция 4"

    "Рукав напорный ВГ(III)-10-50-69-У"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 5"

    "Рукав напорный ВГ(III)-10-10-22-ХЛ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Рукав напорный ВГ(III)-10-16-28-ХЛ"

    Кол-во: 228.000

    "Позиция 7"

    "Рукав напорный ВГ(III)-10-20-33-ХЛ"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 8"

    "Рукав напорный ВГ(III)-10-25-40-ХЛ"

    Кол-во: 312.000

    "Позиция 9"

    "Рукав напорный В(II)-10-50-69-ХЛ"

    Кол-во: 40.000

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