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    Главная / Торги / Поставка медицинских расходных материалов для нужд здравпункта филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Управление технологического транспорта и специальной техники (УТТ и СТ).

    Поставка медицинских расходных материалов для нужд здравпункта филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Управление технологического транспорта и специальной техники (УТТ и СТ).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 00:0025.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113780Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113780

    Наименование закупки

    Поставка медицинских расходных материалов для нужд здравпункта филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Управление технологического транспорта и специальной техники (УТТ и СТ).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 15:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медицинских расходных материалов для нужд здравпункта филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Управление технологического транспорта и специальной техники (УТТ и СТ).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 00:00 GMT +325.09.2019 00:0025.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113780Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских расходных материалов для нужд здравпункта филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Управление технологического транспорта и специальной техники (УТТ и СТ).

    Начальная цена

    34 234,59

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Российская Федерация, 108814, г.Москва, поселение Сосенское, п. ГазопроводРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тест-система Мультитест на 5 видов наркотиков ИммуноХром-5-МУЛЬТИ-Экспресс Набор полосок №1"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Костыли алюминиевые с подмышечной опорой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Пузырь для льда резиновый №2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Кружка Эсмарха 1500мл полиэстр 150СМ приводная трубка с зажимом ПВХ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Зонд желудочный №22 110СМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Пипетка глазная травмобезопасная в футляре Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Катетер венозный G 20 с дополнительным портом + крылья"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Пакет бумажный «СтериТ®» самоклеющийся крафт-бумага 80х150ММ №100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Средство дезинфицирующее Аламинол спрей флакон 3Л"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Средство дезинфицирующее Бриллиант классик 1Л"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Роторасширитель с кремальерой 190ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Корцанг изогнутый Щ-20-2 256ММ МИЗ им.Горького ОАО"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Пинцет медицинский анатомический прямой 200х2,5ММ (нерж.сталь) Россия 2-30900"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Пинцет медицинский хирургический 150х2,5ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Инструмент однолезвийный . Скальпель одноразовый №21"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Ножницы медицинские хирургические прямые тупоконечные 170ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Ножницы медицинские с двумя острыми концами Н-240 140ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Ножницы медицинские прямые с одним острым концом 140ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Аппарат вентиляции легких мешок Амбу"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Набор инструментов для трахеотомии Н-258НН малый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Воздуховод орофарингеальный (взрослый)"

    Кол-во: 3.000

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