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    Главная / Торги / Поставка новогодних подарков для нужд филиала "Самарское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Поставка новогодних подарков для нужд филиала "Самарское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113774Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113774

    Наименование закупки

    Поставка новогодних подарков для нужд филиала "Самарское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 12:13

    Документация процедуры

    Шаблон_для_КИМ.doc

    Самарское_УООП_Задание_заказчика_поставка_ногодних_подарков.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка новогодних подарков для нужд филиала "Самарское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 08:00 GMT +304.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113774Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка новогодних подарков для нужд филиала "Самарское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    470 148,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446200, Российская Федерация, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.Химиков, д.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 21 (Двадцати одного) календарного дня от даты приемки Грузополучателем товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор кондитерских изделий ассорти новогодний подарок Праздничный 1000Г ООО "Кондитер-БЕСТ""

    Кол-во: 609.000

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