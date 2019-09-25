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    Поставка мебели офисной для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 08:3025.09.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113769Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113769

    Наименование закупки

    Поставка мебели офисной для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 13:48

    Документация процедуры

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Типовая_форма_договора_поставки.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65930

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели офисной для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 08:30 GMT +325.09.2019 08:3025.09.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113769Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели офисной для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    114 006,93

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416168 Астраханская область, Красноярский район, дом АГКМ, корпус база ЭВСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стул Феликс ИЗО офисный металл ткань С11 черный ГОСТ 19917-93"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф офисный Логистика ЛОГ-Ш202х75/2ПП ДСП орех миланский темный 2010х755х360ММ 2-дверный закрытый ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Кресло офисное для руководителя Бюрократ CH-868 черное"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Стол сервировочный Банкет венге 750х500х780ММ МДФ/ хром"

    Кол-во: 1.000

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