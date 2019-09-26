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    Главная / Торги / Закупка упаковочных материалов для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Закупка упаковочных материалов для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113768Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113768

    Наименование закупки

    Закупка упаковочных материалов для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 16:05

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка упаковочных материалов для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113768Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка упаковочных материалов для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    212 814,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 62АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпагат полипропиленовый 2200текс крученый 2200М 5КГ арт. 55850"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Лента клейкая скотч Unibob 48ММx66М красный 45МКМ"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 3"

    "Лента сигнальная 100М 75ММ красный/белый"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 4"

    "Скотч полиэтиленовый упаковочный 50ММx113М полиэтиленовый"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 5"

    "Скотч двухсторонний Vior 45ММx50М"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Лента изоляционная Avalon ПВХ 15ММ 20М синяя ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 20.000

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