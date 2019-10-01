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Наименование закупки
Поставка легкового автомобильного транспорта Лада Гранта хетчбек для нужд филиала «Волгоградское УООП» ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 10:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка легкового автомобильного транспорта Лада Гранта хетчбек для нужд филиала «Волгоградское УООП» ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.10.2019 03:00 GMT +301.10.2019 03:0001.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113764Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка легкового автомобильного транспорта Лада Гранта хетчбек для нужд филиала «Волгоградское УООП» ООО «Газпром питание»
Начальная цена
463 750,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, 400122, Российская Федерация, г.Волгоград, шоссе Авиаторов, д.131Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 1.000
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