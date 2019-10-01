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    Главная / Торги / Поставка легкового автомобильного транспорта Лада Гранта хетчбек для нужд филиала «Волгоградское УООП» ООО «Газпром питание»

    Поставка легкового автомобильного транспорта Лада Гранта хетчбек для нужд филиала «Волгоградское УООП» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 03:0001.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113764Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113764

    Наименование закупки

    Поставка легкового автомобильного транспорта Лада Гранта хетчбек для нужд филиала «Волгоградское УООП» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 10:00

    Документация процедуры

    Проект_Договора.doc

    Задание_заказчика_поставка_легкового_автомобиля_Лада_Гранта.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка легкового автомобильного транспорта Лада Гранта хетчбек для нужд филиала «Волгоградское УООП» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 03:00 GMT +301.10.2019 03:0001.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113764Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка легкового автомобильного транспорта Лада Гранта хетчбек для нужд филиала «Волгоградское УООП» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    463 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400122, Российская Федерация, г.Волгоград, шоссе Авиаторов, д.131Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль легковой LADA Granta хэтчбек бензиновый 106ЛС 1.6Л;ДМ3 5МТ синий Comfort"

    Кол-во: 1.000

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