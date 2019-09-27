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    Главная / Торги / Поставка пунктов распределительных

    Поставка пунктов распределительных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 06:3027.09.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113763Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113763

    Наименование закупки

    Поставка пунктов распределительных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 13:30

    Документация процедуры

    Опросный_лист_№_1387.57-ЭМ.ОЛ3.pdf

    Опросный_лист_№_1387.57-ЭМ.ОЛ2.pdf

    Опросный_лист_№_1387.57-ЭМ.ОЛ1.pdf

    Окраска_по_книге_фирменного_стиля.pdf

    ДОГОВОР_поставки.pdf

    Перечень_документов_к_договору.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пунктов распределительных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 06:30 GMT +327.09.2019 06:3027.09.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113763Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пунктов распределительных

    Начальная цена

    407 640,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353417, Российская Федерация, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д. 20, Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставляемой продукции: - Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора - в случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований. - обращаю Ваше внимание, что согласно п. 7.8 договора Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки Продукции должен представить в наш адрес информацию о цепочке организаций до производителя продукции (его официального дилера, дистрибьютора) и документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность этих организаций. За несоблюдение данных условий, Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.5 договора. - поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 353417, Российская Федерация, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д. 20, Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь».- датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика. - стоимость продукции включает транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф распределительный ПР99 IP54 УХЛ3 2000х600х200ММ RAL 7035 серый АО «ЧЭАЗ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф распределительный ПР99 IP54 УХЛ3 1800x600x200ММ RAL 7035 серый АО «ЧЭАЗ»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф распределительный ПР99 IP54 УХЛ3 1000х600х200ММ RAL 7035 серый АО «ЧЭАЗ»"

    Кол-во: 1.000

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