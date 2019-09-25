www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка комплектующих для системы подачи технических жидкостей станков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 13:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
Почтовый адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Контактный телефон
+7 3452 53-68-30
Факс
+7 3452 54-60-29
Адрес электронной почты
y.belonozhko@tmotor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белоножко Юлия Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих для системы подачи технических жидкостей станков
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.09.2019 22:00 GMT +325.09.2019 22:0025.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113753Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих для системы подачи технических жидкостей станков
Начальная цена
385 860,02
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 625007, г.Тюмень, пл. Владимира ХутоянскогоРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата товара в течение 30 календарных дней после поставки. Расходы по доставке за счет Поставщика.Поставка товара осуществляется партиями в течение 3 дней после подачи заявки Покупателем.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.