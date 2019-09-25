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    Главная / Торги / Услуга по предоставлению барной продукции при организации Празднования 75-летия со дня образования газового надзора по адресу: Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 3, для нужд Филиала «Московское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».

    Услуга по предоставлению барной продукции при организации Празднования 75-летия со дня образования газового надзора по адресу: Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 3, для нужд Филиала «Московское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 09:0025.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113752Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113752

    Наименование закупки

    Услуга по предоставлению барной продукции при организации Празднования 75-летия со дня образования газового надзора по адресу: Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 3, для нужд Филиала «Московское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 15:26

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_предоставление_барной_продукции.xlsx

    Договор_ЕП_КИМ_предоставление_барной_продукция.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуга по предоставлению барной продукции при организации Празднования 75-летия со дня образования газового надзора по адресу: Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 3, для нужд Филиала «Московское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 09:00 GMT +325.09.2019 09:0025.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113752Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предоставлению барной продукции при организации Празднования 75-летия со дня образования газового надзора по адресу: Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 3, для нужд Филиала «Московское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».

    Начальная цена

    384 466,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Москва ул. Наметкина д. 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания последним Акта приема-передачи оказанных услуг

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вино игристое Просекко Каватина белое сухое 11ПРОЦ 0.75Л;ДМ3 Италия"

    Кол-во: 132.000

    "Позиция 2"

    "Водка Царская Особая 0.5Л; ДМ³ 40ПРОЦ бутылка"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 3"

    "Коньяк Мартель Сингл Дистиллери VS 40ПРОЦ 0.5Л;ДМ3 Франция"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 4"

    "Вино белое сухое Каватина Ионос 2018 11.5% бутылка 0.75Л;ДМ3 Греция"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 5"

    "Вино красное сухое Каватина Ионос 2018 12ПРОЦ 0.75Л;ДМ3 бутылка Греция"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 6"

    "Шампанское "Моэт & Шандон брют Империал" брют белое 12ПРОЦ 0.75Л;ДМ3 Франция"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Водка Белуга Нобл 0.7Л;ДМ3 40ПРОЦ Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Виски Макаллан Трипл Каск Мейчурд 15-летний 43ПРОЦ 0.7Л;ДМ3 Великобритания"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Коньяк Курвуазье ХО Империал 40ПРОЦ 0.7Л;ДМ3 Франция"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    22.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    294 340
    Лоты:
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