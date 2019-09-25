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Наименование закупки
Услуга по предоставлению барной продукции при организации Празднования 75-летия со дня образования газового надзора по адресу: Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 3, для нужд Филиала «Московское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 15:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга по предоставлению барной продукции при организации Празднования 75-летия со дня образования газового надзора по адресу: Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 3, для нужд Филиала «Московское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.09.2019 09:00 GMT +325.09.2019 09:0025.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113752Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предоставлению барной продукции при организации Празднования 75-летия со дня образования газового надзора по адресу: Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 3, для нужд Филиала «Московское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
Начальная цена
384 466,70
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Москва ул. Наметкина д. 16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания последним Акта приема-передачи оказанных услуг
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 132.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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