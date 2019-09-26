Поставка химических материалов для нужд ОАО "Томскгазпром"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем каждой партии товара, предусмотренного настоящей спецификацией, и предоставления Поставщиком Покупателю обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара.