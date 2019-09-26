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    Главная / Торги / Поставка химических материалов для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка химических материалов для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 06:0026.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113749Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113749

    Наименование закупки

    Поставка химических материалов для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 13:27

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химических материалов для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 06:00 GMT +326.09.2019 06:0026.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113749Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических материалов для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    385 316,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем каждой партии товара, предусмотренного настоящей спецификацией, и предоставления Поставщиком Покупателю обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензин-растворитель Нефрас 80/120"

    Кол-во: 253.400

    "Позиция 2"

    "Реактив химический Йод ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 3"

    "Реактив химический Калий железосинеродистый ЧДА 0.5кг 7-46830"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 4"

    "Реактив химический Лимонная кислота 1-водная ЧДА"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Реактив химический Салициловая кислота (имп, фарм)"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 6"

    "Реактив химический Щавелевая кислота 2-водная Ч ГОСТ 22180-76"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Реактив химический Щавелевая кислота техническая ГОСТ 22180-76"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Индикатор Крахмал растворимый ЧДА"

    Кол-во: 0.700

    "Позиция 9"

    "Ксилол нефтяной марка А (Экос-1) ГОСТ 9410-78"

    Кол-во: 105.000

    "Позиция 10"

    "Реактив химический Марганец (II) хлорид 4-вод. Ч"

    Кол-во: 1.400

    "Позиция 11"

    "Силикагель индикаторный 216191 ООО "Скат 3""

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 12"

    "Силикагель для колоночной хроматографии АСКГ 0.1-0.5ММ"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 13"

    "Реактив химический Углерод четыреххлористый ХЧ (ЧХУ) (Экос-1)"

    Кол-во: 1.600

    "Позиция 14"

    "Уголь древесный активированный СКТ-4"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 15"

    "Реактив химический Цинк гранулированный (ч)"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 16"

    "Реактив химический Цинк сернокислый 7-водный Ч"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 17"

    "Раствор стандартный электролита HI 7041S для заполнения мембраны 30МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Реактив химический Петролейный эфир 40-70 (Экос-1) (ч)"

    Кол-во: 12.600

    "Позиция 19"

    "Масло технологическое теплоноситель Kryo 30 10Л;ДМ3 -30...+90ГРАД ЦЕЛЬС канистра LZB 209"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Толуол ХЧ (Экос-1)"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 21"

    "Реактив химический Толуол ЧДА"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 22"

    "Реактив химический Гексан ЧДА 0.66КГ 7-45337"

    Кол-во: 5.400

    "Позиция 23"

    "Средство для дезинвазии раствор 10% Бингсти бутылка 1000МЛ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 24"

    "Паста индикаторная бензочувствительная Владыкина 100Г"

    Кол-во: 15.000

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