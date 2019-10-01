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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Обучение по БДД
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 17:22
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Почтовый адрес
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Контактный телефон
+7 8313 21-83-65
Факс
Адрес электронной почты
ddrd@inbox.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обучение по БДД
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.10.2019 08:00 GMT +301.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113748Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обучение по БДД
Начальная цена
15 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Дистанционное обучениеРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата в течение 10 дней с даты подписания акта приема.Срок оказания услуг не менее 250 часов
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
Адрес местонахождения
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Кол-во: 1.000
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