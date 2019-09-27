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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка пеногасителя по статье КР для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 13:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пеногасителя по статье КР для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.09.2019 08:00 GMT +327.09.2019 08:0027.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113745Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пеногасителя по статье КР для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"
Начальная цена
89 611,25
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щелково, Филиал ООО "Газпром ПХГ" "УМТС и К"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 60 календарных дней с момента поставки в случае если Поставщик не является СМСП. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки в случае если Поставщик является СМСП.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 0.052
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.050
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