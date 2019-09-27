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    Главная / Торги / Поставка пеногасителя по статье КР для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Поставка пеногасителя по статье КР для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 08:0027.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113745Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113745

    Наименование закупки

    Поставка пеногасителя по статье КР для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 13:29

    Документация процедуры

    Договор_проект.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пеногасителя по статье КР для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 08:00 GMT +327.09.2019 08:0027.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113745Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пеногасителя по статье КР для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Начальная цена

    89 611,25

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щелково, Филиал ООО "Газпром ПХГ" "УМТС и К"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 60 календарных дней с момента поставки в случае если Поставщик не является СМСП. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки в случае если Поставщик является СМСП.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пеногаситель Пента 465 ТУ - 2257-001-40245042-98 изм.1-7"

    Кол-во: 0.052

    "Позиция 2"

    "Пеногаситель Пента 465 ТУ - 2257-001-40245042-98 изм.1-7"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 3"

    "Пеногаситель Пента 465 ТУ - 2257-001-40245042-98 изм.1-7"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 4"

    "Пеногаситель Пента 465 ТУ - 2257-001-40245042-98 изм.1-7"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 5"

    "Пеногаситель Пента 465 ТУ - 2257-001-40245042-98 изм.1-7"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 6"

    "Пеногаситель Пента 465 ТУ - 2257-001-40245042-98 изм.1-7"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 7"

    "Пеногаситель Пента 465 ТУ - 2257-001-40245042-98 изм.1-7"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 8"

    "Пеногаситель Пента 465 ТУ - 2257-001-40245042-98 изм.1-7"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 9"

    "Пеногаситель Пента 465 ТУ - 2257-001-40245042-98 изм.1-7"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 10"

    "Пеногаситель Пента 465 ТУ - 2257-001-40245042-98 изм.1-7"

    Кол-во: 0.050

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