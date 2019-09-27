Поставка пеногасителя по статье КР для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

Условия договора

Московская область, Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щелково, Филиал ООО "Газпром ПХГ" "УМТС и К" Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 60 календарных дней с момента поставки в случае если Поставщик не является СМСП. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки в случае если Поставщик является СМСП.