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    Главная / Торги / Поставка КИП для газопромыслового оборудования для ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Поставка КИП для газопромыслового оборудования для ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 22:0025.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113738Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113738

    Наименование закупки

    Поставка КИП для газопромыслового оборудования для ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 12:33

    Документация процедуры

    Контактная_информация_Белоглазов_АВ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-31-48

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуга Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка КИП для газопромыслового оборудования для ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 22:00 GMT +325.09.2019 22:0025.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113738Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка КИП для газопромыслового оборудования для ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Начальная цена

    254 018,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, 678158, Республика Саха (Якутия), Ленский район, п. Пеледуй, ул. Пристанская д. 7, Пеледуйская база материально-технического снабжения ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Извещатель пожарный термокабель пожарный тепловой линейный PHSC-190-EPR-1 30В 3ММ -44.0…+65.6ГРАД ЦЕЛЬС 87.8ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Источник питания резервированный вторичный Скат-2400 24В 2.5А"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Преобразователь напряжения нет включения НПСИ-ДНТВ-0-220-М0 220В"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Привод электрический автоматического выключателя GE" FEN306F250KF 750В 250А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Контакт дополнительный FAS10L NO"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Виброизмеритель блок СВКА 1-02.05 для стационарного эксплуатационного непрерывного контроля СКЗ"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Регион:
    Тюменская область
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