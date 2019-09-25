Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка регуляторов, преобразователей КИПиА для ООО "Газпром трансгаз чайковский"

    Поставка регуляторов, преобразователей КИПиА для ООО "Газпром трансгаз чайковский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 14:0025.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113736Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113736

    Наименование закупки

    Поставка регуляторов, преобразователей КИПиА для ООО "Газпром трансгаз чайковский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 14:04

    Документация процедуры

    Договор_№_XUM_через_торговый_портал.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка регуляторов, преобразователей КИПиА для ООО "Газпром трансгаз чайковский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 14:00 GMT +325.09.2019 14:0025.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113736Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка регуляторов, преобразователей КИПиА для ООО "Газпром трансгаз чайковский"

    Начальная цена

    511 035,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промышленная зона «Сутузово», База по хранению и реализации МТР - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Cрок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Регуляторы давления газа штуцерный РДГК-10М Ду10/20ММ Рвх 0.6МПа Рвых 0.0015-0.002МПа"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа РДУ-80-01 полный состав Воткинский завод"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Регулятор давления газа РДСК-50"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Термометр сопротивления эталонный ЭТС-100/1 от -166 до 660ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Термопреобразователь ТСП 012.52ОВ-Exd-100П-В3-1-120-10-Н-М20х1.5-1-К(13-14.5)-П"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Тягонапоромер мембранный показывающий ТНМП-52-М2 +/-0,125кПа 1.5 У3 IP53"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Устройство коммутационное УК-ВК/02 АЦДР.425412.002-02 2 канала IP30"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Измеритель сопротивления заземления ИС-10 1- 999 мОм 1,00-9,99 Ом 10,0-99,9 Ом 100-999 Ом 1 кОм-9,99 кОм 250 мА/128 Гц 3% (базовая комплектация, со свидетельством о поверке)"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263427
    Поставка хим. реактивов и посуды 1 кв.
    Поставка хим. реактивов и посуды 1 кв.
    263427
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Ценовой запрос № 89631
    Поставка лабораторных материалов для ИТЦ
    Поставка лабораторных материалов для ИТЦ
    89631
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2019 00:00(GMT+03:00)
    223 733
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 78969
    ТГСтаврополь Поставка измерителя сопротивления ИС-20/1
    ТГСтаврополь Поставка измерителя сопротивления ИС-20/1
    78969
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 09:30(GMT+03:00)
    139 831
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 79224
    ТГСтаврополь Поставка измерителя сопротивления ИС-20/1 (20200157)
    ТГСтаврополь Поставка измерителя сопротивления ИС-20/1 (20200157)
    79224
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    139 831
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Ценовой запрос № 80732
    Поставка измерителей для ССК
    Поставка измерителей для ССК
    80732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2018 00:30(GMT+03:00)
    242 519
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить