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    Главная / Торги / Поставка приборов и средств измерения

    Поставка приборов и средств измерения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113734Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113734

    Наименование закупки

    Поставка приборов и средств измерения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 12:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка приборов и средств измерения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 12:00 GMT +325.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113734Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов и средств измерения

    Начальная цена

    145 328,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142717, Российская Федерация, область Московская, район Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, проезд Проектируемый №5537, владение 15, строение 1, ООО "Газпром ВНИИГАЗ"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект для визуального контроля ВИК Энергетик лупа измерительная L11 длина шкалы 11ММ/штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.1/универсальный шаблон сварщика УШС-3/набор щупов № 4 КТ II, диапазон толщин 0.1-1.0ММ/набор радиусов №1/ диапазон 1-6ММ/набор радиусов №3 диапазон 7-25ММ/линейка измерительная 30СМ/рулетка измерительная 2М/угольник УП 160х100 к2110/лупа просмотровая ЛПП1-7х111/лупа просмотровая х3 с подсветкой/маркер по металлу/мел термостойкий 127х12х4ММ/фонарь светодиодный 500ЛМ/детектор напряжения бесконтактный ADA ZAC 1000/рулетка лазерная (дальномер)/нож электромонтажный изогнутый КВТ НМ-05/мультиметр цифровой/уровень 300ММ/фонарь налобный светодиодный 3 режима 3ААА121/съемник изоляции для кабеля SHTOK СИ-2ВП122/бинокль/блокнот и авторучка/паспорт/сертификат о калибровке или свидетельство о поверке/РД 03-606-03/инструкция по ВИК127/упаковочная сумка ООО НТЦ "Эксперт""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Мешалка магнитная ММ-135 10000СМ3;^МЛ 300ОБ/МИН 135ММ ООО Таглер"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Масло технологическое теплоноситель Termolan Silica S1 10Л;ДМ3 канистра"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Весы лабораторные электронные аналитические MWP-1500 1500Г 1Г 0.05МГ 124х144ММ CAS 210х250х75ММ внешняя"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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