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    Главная / Торги / Поставка комплектующих к вычислительной технике в г. Тюмень

    Поставка комплектующих к вычислительной технике в г. Тюмень

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 04:0027.09.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113723Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113723

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих к вычислительной технике в г. Тюмень

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 11:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"

    Юридический адрес

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Почтовый адрес

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-56

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    l.leppik@ggr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леппик Людмила Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих к вычислительной технике в г. Тюмень

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 04:00 GMT +327.09.2019 04:0027.09.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113723Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих к вычислительной технике в г. Тюмень

    Начальная цена

    296 361,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, город Тюмень, улица Герцена, 70Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после получения товара в течении 30 календарных дней. Доставка до получателя за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"

    Адрес местонахождения

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"

    Адрес местонахождения

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеокарта ASUS nVidia GeForce GT 710 Silent PCI Express 954МЕГАГЦ 2000МБАЙТ DDR3 1800МЕГАГЦ 64БИТ VGA+DVI+HDMI"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Диск жесткий HDD HP MM1000FBFVR 1 ТБ SAS 2.5" 7200 об/мин"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Диск жесткий Toshiba Canvio Ready 1 ТB USB 3.0 2.5" черный"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 4"

    "Диск внешний Toshiba Canvio Basics HDTB420EK3AA 2 ТБ USB 3.0 черный 2.5""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Клавиатура Logitech K120 USB 104 клавиши черный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Оперативная память Kingston KVR16N11/8 DDR3 DIMM 1600 МГц 12800 Мб/с 8 ГБ"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 7"

    "Накопитель твердотельный SSD 2.5'' Samsung 850 EVO 120Gb MZ-7LN120BW"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Диск жесткий HDD Toshiba DT01ACA050 500 ГБ SATA III 3.5""

    Кол-во: 5.000

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