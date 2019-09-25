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    Главная / Торги / Поставка губок и прочего

    Поставка губок и прочего

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 08:0025.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113713Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113713

    Наименование закупки

    Поставка губок и прочего

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 10:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка губок и прочего

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 08:00 GMT +325.09.2019 08:0025.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113713Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка губок и прочего

    Начальная цена

    40 576,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении одного дня с момента получения заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство чистящее Comet Океан 0.475КГ 80227812"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Бумага туалетная без втулки Киевская однослойная серая 8.5СМ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Средство для мытья посуды гель Fairy Сочный лимон 5000МЛ"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 4"

    "Губка для гидромассажных ванн Чистюля цветная поролон"

    Кол-во: 57.000

    "Позиция 5"

    "Мыло туалетное Весна 90Г ГОСТ 28546-2002"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Салфетка хозяйственная Vileda PVAmicro микроволокно в ассортименте 380х350ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Средство моющее концентрированное Bagi Оранит для пола 550МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Средство чистящее гель Comet для сантехники 1Л; ДМ³"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Кондиционер для белья концентрат Lenor Альпийские Луга 1000МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Средство чистящее Cillit 0.563КГ для сантехники 0.45Л; ДМ³ с распылителем"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Средство для мытья посуды универсальное Прогресс 5000МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Средство чистящее гель Санокс для сантехники 0.75Л; ДМ³ БХ-5308 ГОСТ Р 51696-2000"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Губка для мытья посуды Лайма с чистящим слоем поролон/абразив 27х96х64ММ 5ШТ 601554"

    Кол-во: 1.000

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