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    Главная / Торги / Цепи Амазон

    Цепи Амазон

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113710Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113710

    Наименование закупки

    Цепи Амазон

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 10:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Цепи Амазон

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 15:00 GMT +330.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113710Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Цепи Амазон

    Начальная цена

    235 278,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюменская обл., п.ЯмбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата с доставкой до адреса поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Звено соединительное 140-2 Rexnord CL для роликовых цепей 001518 ISO 606/DIN 8188"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть Цепь 140-2 Rexnord коробки переключения передач буровой лебедки BDW-800-IM 38 звеньев D 224-02-07"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть Цепь 140-2 Rexnord коробки переключения передач буровой лебедки BDW-800-IM 32 звена D 224-02-07"

    Кол-во: 2.000

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