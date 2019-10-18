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    Главная / Торги / Поставка кранов шаровый и тройников

    Поставка кранов шаровый и тройников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2019 14:0018.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113700Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113700

    Наименование закупки

    Поставка кранов шаровый и тройников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 09:43

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Расходный)._Поставка_товаров_с_использованием_ЭТП_ГПБ_до_500_т..doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78 доб. 6096865

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кранов шаровый и тройников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.10.2019 14:00 GMT +318.10.2019 14:0018.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113700Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кранов шаровый и тройников

    Начальная цена

    331 165,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (Кран шаровый - 2 шт, Угольник - 15 шт, Тройник - 3 шт.); Уренгойское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (Угольник - 30 шт, Тройник - 6 шт.)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара осуществляется безналичными денежными средствами путем перечисления их на счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки Товара (в случае если поставщик СМСП - 30 календарных дней). Способ доставки: автотранспортом за счет собственных средств Поставщика". Допускается досрочная поставка

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый КШ-73х35 стальной 35МПа НКТ-73 ЗАО "ПРОММАШСЕРВИС""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Тройник ТР.114.01 НКТ-114 Ру70МПа Ду100ММ"

    Кол-во: 2.000

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