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Наименование закупки
Монитор компьютерный, экран от 19,5 дюйм, разрешение 1920х1080, частота 60 Гц
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 09:20
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1
Почтовый адрес
607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44
Контактный телефон
+7 83195 2-15-04
Факс
+7 83195 2-16-07
Адрес электронной почты
uszn@soc.gag.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Монитор компьютерный, экран от 19,5 дюйм, разрешение 1920х1080, частота 60 Гц
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.09.2019 07:00 GMT +328.09.2019 07:0028.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113697Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монитор компьютерный, экран от 19,5 дюйм, разрешение 1920х1080, частота 60 Гц
Начальная цена
20 833,30
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607870, Нижегородская область, Гагинский район, с.Гагино, ул.Ленина, д.44Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 5 рабочих дней с момента поставки товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
Все закупки и тендеры УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
Адрес местонахождения
607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1
607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44
Наименование заказчика
УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
Все закупки и тендеры УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
Адрес местонахождения
607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1
607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44
Кол-во: 5.000
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