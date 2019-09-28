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    Главная / Торги / Монитор компьютерный, экран от 19,5 дюйм, разрешение 1920х1080, частота 60 Гц

    Монитор компьютерный, экран от 19,5 дюйм, разрешение 1920х1080, частота 60 Гц

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.09.2019 07:0028.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113697Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113697

    Наименование закупки

    Монитор компьютерный, экран от 19,5 дюйм, разрешение 1920х1080, частота 60 Гц

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 09:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГАГИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА

    Юридический адрес

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1

    Почтовый адрес

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44

    Контактный телефон

    +7 83195 2-15-04

    Факс

    +7 83195 2-16-07

    Адрес электронной почты

    uszn@soc.gag.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Монитор компьютерный, экран от 19,5 дюйм, разрешение 1920х1080, частота 60 Гц

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.09.2019 07:00 GMT +328.09.2019 07:0028.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113697Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монитор компьютерный, экран от 19,5 дюйм, разрешение 1920х1080, частота 60 Гц

    Начальная цена

    20 833,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607870, Нижегородская область, Гагинский район, с.Гагино, ул.Ленина, д.44Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 рабочих дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
    Все закупки и тендеры УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА

    Адрес местонахождения

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44

    Наименование заказчика

    УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
    Все закупки и тендеры УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА

    Адрес местонахождения

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монитор компьютерный AOC e960SRDA LCD 19ДЮЙМ 1280x1024 IPS 5ms +DVI D-Sub 20M:1 178°/178° 250 cd/m черный"

    Кол-во: 5.000

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