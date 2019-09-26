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    Главная / Торги / Услуги по обучению на курсе: Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения

    Услуги по обучению на курсе: Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 08:0026.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113692Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113692

    Наименование закупки

    Услуги по обучению на курсе: Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 08:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 292-89-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по обучению на курсе: Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 08:00 GMT +326.09.2019 08:0026.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113692Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по обучению на курсе: Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения

    Начальная цена

    19 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижний НовгородРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту предоставления услуг после подписания акта выполненных работ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Профессиональная переподготовка 260Ч по программе "Специалисты по безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов" с присвоением квалификации "Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения""

    Кол-во: 1.000

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