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    Главная / Торги / Поставка комплектущих КИПиА для ООО "Газпром рансгаз Чайковский"

    Поставка комплектущих КИПиА для ООО "Газпром рансгаз Чайковский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 16:0025.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113688Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113688

    Наименование закупки

    Поставка комплектущих КИПиА для ООО "Газпром рансгаз Чайковский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 09:54

    Документация процедуры

    Договор_№_XUM_через_торговый_портал.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектущих КИПиА для ООО "Газпром рансгаз Чайковский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 16:00 GMT +325.09.2019 16:0025.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113688Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектущих КИПиА для ООО "Газпром рансгаз Чайковский"

    Начальная цена

    504 877,19

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промышленная зона «Сутузово», База по хранению и реализации МТР - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Cрок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гигрометр психрометрический ВИТ-2 +15...+40 325х120х50ММ с поверкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Датчик интенсивности ультрафиолета ДИ-2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-40 (ИБЯЛ.418425.035-40) для СОУ-1"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Датчик загазованности СГОЭС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Датчик тахометрический ТД-313"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Элемент чувствительный точечный трегерный ТТЧЭ-2 для датчика загазованности ДТХ-114 УХЛ4 ТУ6-82 5В0.467.006 ТУ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 7"

    "Манометр образцовый МО-05 0.1-2.5МПа допустимая погрешность 0.4% ГОСТ 2405-88"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Манометр кислородный ТМ-210-Р.00 2.5 0-2.5МПа IP40 М12x1.5 ГОСТ 2405-88"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Манометр точных измерений МТИ 1232 0.6 0-16МПа IP40"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Напоромер НМП-52-М2 +4.0 кПа 1.5"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Манометр МП4-УФ У2 1.5 0...16МПа M20x1.5 160ММ IP40 до +150ГРАД ЦЕЛЬС без фланца, корпус-сталь, стекло-техническое, штуцер-эксцентр.-осевой"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Манометр технический МП4-Уф 1 4МПа IP53 РШ-М20х1.5 красная стрелка У2"

    Кол-во: 4.000

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