Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленной Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания товарных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст.168,169 НК РФ.