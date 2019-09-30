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    Главная / Торги / Поставка печатной продукции (журналы, книги)

    Поставка печатной продукции (журналы, книги)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113683Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113683

    Наименование закупки

    Поставка печатной продукции (журналы, книги)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 13:37

    Документация процедуры

    Спецификация_к_договору.xlsx

    Проект_Договора.doc

    Техническое_задание.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Новом Уренгое
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    Почтовый адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Контактный телефон

    +7 34949 9-71-03

    Факс

    Адрес электронной почты

    d.rasskazov@nu.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка печатной продукции (журналы, книги)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113683Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка печатной продукции (журналы, книги)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Новая, д.40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленной Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания товарных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст.168,169 НК РФ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Наименование заказчика

    "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 2"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 3"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 228.000

    "Позиция 4"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 5"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 6"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 79.000

    "Позиция 9"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 10"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 11"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 20"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 139.000

    "Позиция 21"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 22"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 87.000

    "Позиция 23"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 81.000

    "Позиция 24"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 25"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 26"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 157.000

    "Позиция 27"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 155.000

    "Позиция 28"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 59.000

    "Позиция 29"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 30"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 102ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 122ЛИСТ сшивка корешок лидерин бумвинил синий"

    Кол-во: 226.000

    "Позиция 32"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 122ЛИСТ сшивка корешок лидерин бумвинил синий"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 33"

    "Журнал Книга учета А4 книжная ориентация картон 1.5ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 152ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 34"

    "Журнал Личная карточка регистрации инструктажа А4 книжная ориентация картон 1.25ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 21ЛИСТ скрепки"

    Кол-во: 315.000

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