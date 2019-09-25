Условия договора

Условия оплаты и доставки

"Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 дней с момента получения Товара. Если организация является СМСП, Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Товара. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика, при этом расходы, связанные с транспортировкой Товара к месту нахождения Грузополучателя (перевозка, упаковка, погрузка) считаются включенными в стоимость Договора и дополнительной оплате Покупателем не подлежат."