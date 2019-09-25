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    Главная / Торги / Поставка электротехнической продукции для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" "Карашурское УПХГ", "Ставропольское УАВР и КРС", "Башкирское УАВР и КРС" и "Ставрапольское УПХГ" по статье ПЭН

    Поставка электротехнической продукции для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" "Карашурское УПХГ", "Ставропольское УАВР и КРС", "Башкирское УАВР и КРС" и "Ставрапольское УПХГ" по статье ПЭН

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 10:0025.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113680Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113680

    Наименование закупки

    Поставка электротехнической продукции для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" "Карашурское УПХГ", "Ставропольское УАВР и КРС", "Башкирское УАВР и КРС" и "Ставрапольское УПХГ" по статье ПЭН

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 19:07

    Документация процедуры

    Тех._задание.doc

    Договор_+_приложение.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика, Закупки и тендеры Удмуртская Республика, Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротехнической продукции для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" "Карашурское УПХГ", "Ставропольское УАВР и КРС", "Башкирское УАВР и КРС" и "Ставрапольское УПХГ" по статье ПЭН

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 10:00 GMT +325.09.2019 10:0025.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113680Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнической продукции для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" "Карашурское УПХГ", "Ставропольское УАВР и КРС", "Башкирское УАВР и КРС" и "Ставрапольское УПХГ" по статье ПЭН

    Начальная цена

    380 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика,Удмуртская Республика,Ставропольский край, Филиал ООО "Газпром ПХГ" "Карашурское УПХГ" Российская Федерация, 427771, Удмуртская республика, Можгинский район, п/о Кватчип; Филиал ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ" Российская Федерация, 356110, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный; Филиал ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УАВР и КРС" Российская Федерация, 356244, Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Вязники, ул. Промышленная, д. 7; Филиал ООО "Газпром ПХГ" "Башкирское УАВР и КРС" Российская Федерация, 453367, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, д. Канчура Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    "Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 дней с момента получения Товара. Если организация является СМСП, Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Товара. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика, при этом расходы, связанные с транспортировкой Товара к месту нахождения Грузополучателя (перевозка, упаковка, погрузка) считаются включенными в стоимость Договора и дополнительной оплате Покупателем не подлежат."

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник уличный УСС-36 2ЕXNRIIT6X 38ВТ 170-264В 3000-4000-5000К 5000ЛМ УХЛ1 IP67"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Светильник подвесной взрывозащищенный ВЭЛАН37Х-СД.Л.15С1(24DС)-УХЛ1 15ВТ 24В 1158ЛМ УХЛ1"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Аппарат пускорегулирующий 1И250ДРЛ44Н-003УХЛ2 220В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Аппарат пускорегулирующий 1И250ДРЛ44Н-003УХЛ2 220В"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Блок питания одноканальный БП15Б-Д2-12 220/12В 15ВТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Блок питания одноканальный БП15Б-Д2-9 220/9В 15ВТ"

    Кол-во: 40.000

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