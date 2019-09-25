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Наименование закупки
Поставка электротехнической продукции для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" "Карашурское УПХГ", "Ставропольское УАВР и КРС", "Башкирское УАВР и КРС" и "Ставрапольское УПХГ" по статье ПЭН
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 19:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Башкортостан Республика, Закупки и тендеры Удмуртская Республика, Закупки и тендеры Ставропольский край
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнической продукции для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" "Карашурское УПХГ", "Ставропольское УАВР и КРС", "Башкирское УАВР и КРС" и "Ставрапольское УПХГ" по статье ПЭН
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.09.2019 10:00 GMT +325.09.2019 10:0025.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113680Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнической продукции для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" "Карашурское УПХГ", "Ставропольское УАВР и КРС", "Башкирское УАВР и КРС" и "Ставрапольское УПХГ" по статье ПЭН
Начальная цена
380 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика,Удмуртская Республика,Ставропольский край, Филиал ООО "Газпром ПХГ" "Карашурское УПХГ" Российская Федерация, 427771, Удмуртская республика, Можгинский район, п/о Кватчип; Филиал ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ" Российская Федерация, 356110, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный; Филиал ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УАВР и КРС" Российская Федерация, 356244, Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Вязники, ул. Промышленная, д. 7; Филиал ООО "Газпром ПХГ" "Башкирское УАВР и КРС" Российская Федерация, 453367, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, д. Канчура Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
"Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 дней с момента получения Товара. Если организация является СМСП, Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Товара. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика, при этом расходы, связанные с транспортировкой Товара к месту нахождения Грузополучателя (перевозка, упаковка, погрузка) считаются включенными в стоимость Договора и дополнительной оплате Покупателем не подлежат."
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 40.000
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