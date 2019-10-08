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    Главная / Торги / Поставка ламп для проекторов и аккумуляторов

    Поставка ламп для проекторов и аккумуляторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113674Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113674

    Наименование закупки

    Поставка ламп для проекторов и аккумуляторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 10:47

    Документация процедуры

    согласие_на_обработку_форма.doc

    Перечень_документов.doc

    О_предоставлении_информации.doc

    ДЕКЛАРАЦИЯ_новая.docx

    kontragent.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ламп для проекторов и аккумуляторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113674Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ламп для проекторов и аккумуляторов

    Начальная цена

    313 049,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142717,область Московская, район Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, проезд Проектируемый №5537, владение 15, строение 1 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Цена Договора включает в себя стоимость непосредственно Товара, погрузки/разгрузки, доставки Товара, стоимость упаковки, маркировки, документации, сертификации, гарантийного обслуживания Товара, НДС и иных налогов и сборов. Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счет-фактуры стоимость поставленного Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки Товара Покупателем. Условия поставки: Поставка Товара Покупателю производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора. Поставщик обязан передать Покупателю одновременно с передачей Товара оформленные надлежащим образом: - накладную по форме Торг-12; - счет-фактуру на отгруженную продукцию; - сертификат соответствия; - технический паспорт, инструкцию по эксплуатации; - упаковочный лист на каждую партию отгруженного Товара; - иные документы (санитарные сертификаты, сертификаты пожаробезопасности, радиологической безопасности, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого товара. В случае отсутствия необходимых документов Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления обязан представить недостающие документы. В случае если документы не будут предоставлены в указанный срок, Покупатель имеет право не оплачивать принятую от Поставщика партию Товара до представления всех документов оформленных в установленном законодательством РФ порядке. В этом случае продукция принимается Покупателем на ответственное хранение за счет Поставщика. Доставка Товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя по адресу и времени: - РФ, Московская область, Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1, ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Время доставки: понедельник-четверг с 8-30 до 12-00 и с 14-00 до 16-30, пятница с 8-30 до 12-00 и с 14-00 до 15-30. Гарантия на Товар должна соответствовать по срокам гарантии, предоставляемой производителем на данный тип Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара и/или накладной без замечаний Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект аккумуляторных батарей APC RBC43 для работы с ИБП APC Smart-UPS SUM1500RMXLI2U, SUM3000RMXLI2U, SUA2200RMI2U, SUA3000RMI2U, SMT3000RMI2U"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Батарея аккумуляторная APC RBC7 12В 17А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Батарея аккумуляторная APC APCRBC140 10А·Ч 12В 197х122х597ММ RBC44"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Модуль ламповый для проектора Mitsubishi XD1000Y (VLT-XD2000LP)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Модуль ламповый для проектора Mitsubishi XL550U (VLT-XL550LP)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Модуль ламповый для проектора Mitsubishi LVP-XL30U (VLT-XL30LP)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Лампа для проектора TLPLW6 Toshiba TDP-T250/T250U/TW300/TW300E/TW300U P-VIP 300ВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Салазки Exegate HD-2T3P 3.5"ДЮЙМ для крепления устройств 2.5""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Модуль ламповый для проектора NEC NP-M403H"

    Кол-во: 3.000

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