Условия договора

Условия оплаты и доставки

Условия оплаты: Цена Договора включает в себя стоимость непосредственно Товара, погрузки/разгрузки, доставки Товара, стоимость упаковки, маркировки, документации, сертификации, гарантийного обслуживания Товара, НДС и иных налогов и сборов. Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счет-фактуры стоимость поставленного Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки Товара Покупателем. Условия поставки: Поставка Товара Покупателю производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора. Поставщик обязан передать Покупателю одновременно с передачей Товара оформленные надлежащим образом: - накладную по форме Торг-12; - счет-фактуру на отгруженную продукцию; - сертификат соответствия; - технический паспорт, инструкцию по эксплуатации; - упаковочный лист на каждую партию отгруженного Товара; - иные документы (санитарные сертификаты, сертификаты пожаробезопасности, радиологической безопасности, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого товара. В случае отсутствия необходимых документов Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления обязан представить недостающие документы. В случае если документы не будут предоставлены в указанный срок, Покупатель имеет право не оплачивать принятую от Поставщика партию Товара до представления всех документов оформленных в установленном законодательством РФ порядке. В этом случае продукция принимается Покупателем на ответственное хранение за счет Поставщика. Доставка Товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя по адресу и времени: - РФ, Московская область, Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1, ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Время доставки: понедельник-четверг с 8-30 до 12-00 и с 14-00 до 16-30, пятница с 8-30 до 12-00 и с 14-00 до 15-30. Гарантия на Товар должна соответствовать по срокам гарантии, предоставляемой производителем на данный тип Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара и/или накладной без замечаний Покупателя.