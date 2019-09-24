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    Главная / Торги / Закупка имущества ГО сентябрь

    Закупка имущества ГО сентябрь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 00:0024.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113673Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113673

    Наименование закупки

    Закупка имущества ГО сентябрь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 17:32

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов_3.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка имущества ГО сентябрь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 00:00 GMT +324.09.2019 00:0024.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113673Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка имущества ГО сентябрь

    Начальная цена

    456 249,24

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Броневая, дом 4, МТБ "Центральная" Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дозиметр гамма-излучения ДКГ-03Д "Грач" 0.20КГ 111х28х73ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Фонарь аккумуляторный светодиодный ФПС 4/6С с зарядным устройством"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 3"

    "Сигнализатор горючих газов взрывоопасных Сигнал-02А ГКПС16.00.00.000-01 аммиак в пластиковом чемодане"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Громкоговоритель системы оповещения с выносным микрофоном АТ-М135ВС 35ВТ 1.7КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Прибор для отбора и подготовки пробы комплект отбора проб КПО-1М 320х170х230ММ ГОСТ Р 22.0.11-99"

    Кол-во: 5.000

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    540 150
    Лоты:
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    Регион:
    Астраханская область
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