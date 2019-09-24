"Позиция 1" "Предоставление доступа к базе данных в соответствии с региональным критерием «Москва и Московская область», критерием профессиональных областей «Все профессиональные области», возможность самостоятельно осуществлять Публикации вакансий Стандарт в объеме 120 вакансий в течение срока доступа в рамках регионального критерия 30 дней"

Кол-во: 1.000