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    Главная / Торги / Поставка тонеров для КМТ

    Поставка тонеров для КМТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 00:0025.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113668Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113668

    Наименование закупки

    Поставка тонеров для КМТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 07:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тонеров для КМТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 00:00 GMT +325.09.2019 00:0025.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113668Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тонеров для КМТ

    Начальная цена

    413 911,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» База по хранению и реализации МТР «Доскино».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Стоимость поставки входит в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тонер-туба Ricoh 1220D Aficio 1015/1018/1113 10000 страниц 260Г"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Ricoh 3210D 842078 черный 30000 страниц"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Тонер-туба Ricoh Aficio 1022/1027 (О) Type 2320D/2220D/885266/84204 11000 страниц черный 360Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Тонер-туба Ricoh 1270D/MP201 для Aficio 1515/1515MF/161/161SPF/171/171LN/171F/171SPF/201F/201SPF 7000 страниц черный"

    Кол-во: 201.000

    "Позиция 5"

    "Картридж Ricoh MP9002 черный 43000 страниц"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 6"

    "Картридж Ricoh MP W7140 821021 черный 2200 страниц"

    Кол-во: 4.000

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