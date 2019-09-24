Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Лента ФУМ

    Лента ФУМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 00:0024.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113663Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113663

    Наименование закупки

    Лента ФУМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 16:11

    Документация процедуры

    Спецификация_—_КСИ_-_20193.docx

    необходимые_для_договора_Учредительные.docx

    КАРТА_2019_партнера_Камастройиндустрия_Гизатуллин.doc

    Договор_поставки_2019.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"
    Все закупки и тендеры ООО "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"

    Юридический адрес

    423827, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Набережные Челны, 57

    Почтовый адрес

    423827, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Набережные Челны, 57

    Контактный телефон

    +7 885 52-47740 доб. 4

    Факс

    Адрес электронной почты

    oookamasi@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Лента ФУМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 00:00 GMT +324.09.2019 00:0024.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113663Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лента ФУМ

    Начальная цена

    2 250,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г. Набережные Челны, Промышленная, 57, помещение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата, с доставкой

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"
    Все закупки и тендеры ООО "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"

    Адрес местонахождения

    423827, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Набережные Челны, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента ФУМ марка ФУМ-1 20ММ 0.1ММ"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 264249
    Поставка доски почета и информационных табличек для нужд филиалов ООО "Газпром проектирование"
    Поставка доски почета и информационных табличек для нужд филиалов ООО "Газпром проектирование"
    264249
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    48 310
    Лоты:
    1
    Курортный комплекс Надежда
    Ценовой запрос № 263813
    Поставка табличек, печати
    Поставка табличек, печати
    263813
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    60 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Ценовой запрос № 263781
    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в феврале 2022 года
    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в феврале 2022 года
    263781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    209 275
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Ценовой запрос № 261014
    Поставка номерных пломб и проволоки пломбировочной
    Поставка номерных пломб и проволоки пломбировочной
    261014
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Ценовой запрос № 262508
    Поставка полотна мембранного для нужд филиала "УМТСиК ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
    Поставка полотна мембранного для нужд филиала "УМТСиК ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
    262508
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    30 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Районы Архангельской области/
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Ценовой запрос № 260351
    Поставка дверной автоматики, дверных комплектующих, механизмов для дверей и прочих расходных материалов
    Поставка дверной автоматики, дверных комплектующих, механизмов для дверей и прочих расходных...
    260351
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Газпромтранс
    Ценовой запрос № 84338
    Поставка сигнальных пластиковых устройств типа "Альфа 3,8" для нужд филиалов ООО "Газпромтранс" на 2019 год
    Поставка сигнальных пластиковых устройств типа "Альфа 3,8" для нужд филиалов ООО...
    84338
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    54 145
    Лоты:
    1
    Регионы 3:
    Астраханская область
    Все регионы
    Астраханская область, Оренбургская область, Тюменская область
    Газпромтранс
    Ценовой запрос № 84368
    Поставка сигнальных пластиковых устройств типа "Альфа 3,8" для нужд филиалов ООО "Газпромтранс" на 2019 год
    Поставка сигнальных пластиковых устройств типа "Альфа 3,8" для нужд филиалов ООО...
    84368
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    254 800
    Лоты:
    1
    Регионы 3:
    Астраханская область
    Все регионы
    Астраханская область, Оренбургская область, Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить