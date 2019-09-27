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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оборудование системы видеонаблюдения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Почтовый адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Контактный телефон
+7 8452 74-30-05
Факс
+7 8452 74-30-00 доб. 4179
Адрес электронной почты
ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шустова Валентина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оборудование системы видеонаблюдения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.09.2019 11:00 GMT +327.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113660Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование системы видеонаблюдения
Начальная цена
202 698,02
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, г.Саратов, ул.Сакко и Ванцетти, 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоплата 30%, срок поставки 30 дней с момента подписания договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
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