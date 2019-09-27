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    Главная / Торги / Оборудование системы видеонаблюдения

    Оборудование системы видеонаблюдения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113660Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113660

    Наименование закупки

    Оборудование системы видеонаблюдения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 15:50

    Документация процедуры

    Тех._задание.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-30-05

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шустова Валентина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оборудование системы видеонаблюдения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 11:00 GMT +327.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113660Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование системы видеонаблюдения

    Начальная цена

    202 698,02

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г.Саратов, ул.Сакко и Ванцетти, 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 30%, срок поставки 30 дней с момента подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеорегистратор гибридный 8-канальный Hikvision DS-7208HQHI-K1 7.5ВТ HD-TVI/ 6Мп IP 1 SATA HDD до 10 Тб 1 RJ45 10M/100M сетевых интерфейса"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Диск жесткий Western Digital Purple 6 ТБ SATA III 3.5" 5400 об/мин 64 МБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Видеокамера HD-TVI DS-2CE16D8T-IT3ZE 1/3" 2Мп 1920x1080 2.8-12ММ Hikvision"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Источник питания резервированный БИРП-12/2.0 150-265В 2А 12/7Ач 170х220х80ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Батарея аккумуляторная Security Force SF 1207 7А·Ч 12В 150х65х95ММ"

    Кол-во: 3.000

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