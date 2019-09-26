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    Главная / Торги / Поставка знаков и плакатов

    Поставка знаков и плакатов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 07:0026.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113659Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113659

    Наименование закупки

    Поставка знаков и плакатов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 13:49

    Документация процедуры

    12.Проект_договора__№_1_10-2019___для_загрузки_на_ЭТП_ГПБ.doc

    4.Техническое_задание.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка знаков и плакатов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 07:00 GMT +326.09.2019 07:0026.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113659Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка знаков и плакатов

    Начальная цена

    358 749,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Ямбург, Надымский район, Тюменская область, ЯНАО, Техническая библиотека. ФГУП "Почта России"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если указана статья платежного баланса «МТР на технологические нужды и капитальный ремонт», а Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Знак безопасности Знак 220В 100х200ММ пленка"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 2"

    "Знак безопасности Знак 380В 100х200ММ пленка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Знак безопасности Аппаратная! 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Знак медицинского и санитарного назначения EC01 Аптечка первой медицинской помощи 200x200ММ пленка ПВХ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 5"

    "Знак безопасности Вентиляционная! 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Знак безопасности W25 Внимание автоматическое включение (запуск) 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 7"

    "Знак эвакуационной безопасности E01-01 Выход здесь (левосторонний) 200х200ММ пленка ПВХ ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 8"

    "Знак эвакуационной безопасности E01-02 Выход здесь (правосторонний) 200х200ММ пленка ПВХ ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 9"

    "Знак безопасности Дизельная! 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Знак безопасности Доступ посторонним запрещен 200х200ММ пленка ПВХ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 11"

    "Плакат "Заземлено" U-01 100х200ММ на самоклейке"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 12"

    "Знак безопасности P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Знак P01 Запрещается курить 200х200ММ пленка ПВХ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 14"

    "Плакат "Запрещается пользоваться неисправным инструментом" Р-23 200ММ на самоклейке"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 15"

    "Знак безопасности P24 Запрещается смазывать механизмы при движении 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "Знак безопасности пожарный F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 17"

    "Знак безопасности пожарный F10 Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 18"

    "Знак M15 Курить здесь 200х200ММ пленка ПВХ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Знак безопасности Не включать! Работают люди 200х100ММ"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 20"

    "Знак безопасности P10 Не включать! 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 21"

    "Знак безопасности Не включать. Работают люди 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 22"

    "Знак безопасности Не работай на сверлильном станке в рукавицах! 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Знак безопасности пожарный P01-01 о запрете курения (Приказ Минздрава РФ №214н от 12 мая 2014 г.) 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 24"

    "Знак F04 Огнетушитель 200х200ММ пленка ПВХ ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 188.000

    "Позиция 25"

    "Знак безопасности пожарный F04фэс Огнетушитель 200х200ММ пленка фотолюминесцентная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Знак безопасности предупреждающий W08 Опасность поражения электрическим током 100х100ММ пленка ПВХ ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 88.000

    "Позиция 27"

    "Знак безопасности W08 Опасность поражения электрическим током 150х150ММ пленка ПВХ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 108.000

    "Позиция 28"

    "Знак W08 Опасность поражения электрическим током 50х50ММ пленка ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 29"

    "Знак безопасности W20 Осторожно Аккумуляторные батареи 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 30"

    "Знак безопасности W15 Осторожно. Возможность падения с высоты 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 31"

    "Знак безопасности Осторожно. Газ, 300х150ММ пленка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 32"

    "Знак W28 Осторожно! Скользко 210х210ММ пленка ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 33"

    "Знак Z145 Ответственный за противопожарную безопасность 100х200ММ пленка ПВХ ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 34"

    "Знак безопасности Открывать движением на себя 125х125ММ пленка"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 35"

    "Знак безопасности Открывать движением от себя 125х125ММ пленка"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 36"

    "Знак F03 Пожарная лестница 200х200ММ пленка ПВХ ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 37"

    "Знак F03 Пожарная лестница 200х200ММ пленка фотолюминисцентная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 38"

    "Знак безопасности пожарный F07фэс Пожарный водоисточник 200х200ММ пленка фотолюминесцентная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Знак безопасности пожарный F09фэс Пожарный гидрант 200х200ММ пленка фотолюминесцентная"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 40"

    "Знак безопасности пожарный F09 Пожарный гидрант 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 41"

    "Знак безопасности F02 Пожарный кран 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 42"

    "Знак безопасности пожарный F02фэс Пожарный кран 200х200ММ пленка фотолюминесцентная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 43"

    "Знак безопасности пожарный F08фэс Пожарный сухотрубный стояк 200х200ММ пленка фотолюминесцентная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 44"

    "Табличка "Посторонним вход воспрещен" 150х300ММ самоклеющаяся пленка (VS-56)"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 45"

    "Знак Z112 При пожаре звонить 01, с мобильного телефона 112 100х200ММ пленка ПВХ ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 104.000

    "Позиция 46"

    "Знак M02 Работать в защитной каске (шлеме) 200х200ММ пленка ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 47"

    "Знак безопасности М03 Работать в защитных наушниках 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 48"

    "Знак M01 Работать в защитных очках 200х200ММ пленка ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 41.000

    "Позиция 49"

    "Знак безопасности 2.1.11 Работать здесь 250х250ММ пленка"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 50"

    "Знак безопасности предписывающий 3.1.4 Работать инструментом не дающим искры 140х250ММ ПВХ-пластик ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 51"

    "Знак безопасности М17 Работать на высоте с привязанным ручным инструментом 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 52"

    "Знак безопасности 2.1.2 Стой! Напряжение 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 53"

    "Знак информационный Туалет 100х200ММ пленка sp222"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 54"

    "Знак E23 Запасный выход 300х150ММ пленка ПВХ"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 55"

    "Знак безопасности Уходя выключайте освещение 100х200ММ пленка"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 56"

    "Знак безопасности ЩО 380В/220В 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 57"

    "Знак безопасности D03 Место курения 150х150ММ пленка"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 58"

    "Знак безопасности E02-01 Направляющая стрелка 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 59"

    "Знак безопасности эвакуационный E03 Направление к эвакуационному выходу направо 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 60"

    "Знак безопасности эвакуационный E09 Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 61"

    "Знак безопасности эвакуационный E10 Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 62"

    "Знак безопасности эвакуационный E11 Направление к эвакуационному выходу прямо правосторонний) 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 63"

    "Знак безопасности эвакуационный E12 Направление к эвакуационному выходу прямо (левосторонний) 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 64"

    "Знак безопасности эвакуационный E18 Открывать движением от себя 200х200ММ пленка ПВХ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 65"

    "Знак безопасности эвакуационный E22 Указатель выхода 100х200ММ пленка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 66"

    "Знак E22 Выход здесь 300х150ММ пленка ПВХ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 67"

    "Знак безопасности эвакуационный E25 Направляющая стрелка 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 68"

    "Знак безопасности E37 Держитесь за перила 200х500ММ пленка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 69"

    "Знак безопасности эвакуационный F01-01 Направляющая стрелка 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 70"

    "Знак безопасности эвакуационный F02-02 Направляющая стрелка под углом 45° 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 71"

    "Знак F02 Пожарный кран 100х100ММ пленка ПВХ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 72"

    "Знак безопасности пожарный F04 Огнетушитель 100х100ММ пленка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 73"

    "Знак безопасности пожарный F08 Пожарный сухотрубный стояк 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 74"

    "Знак безопасности пожарный F09 Пожарный гидрант 250х250ММ пленка"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 75"

    "Знак безопасности M07 Работать в защитной одежде 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 76"

    "Знак безопасности эвакуационный Аварийный пожарный выход 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 77"

    "Знак безопасности эвакуационный Е24 Эвакуационный выход 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 78"

    "Знак безопасности Бытовое помещение № 140х250ММ пленка sp215"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 79"

    "Знак безопасности предупреждающий W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) 200x200ММ пленка ПВХ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 80"

    "Знак безопасности р3159 Компьютерная розетка! 100х200ММ пленка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 81"

    "Знак безопасности E04ф Направление к эвакуационному выходу налево 150х300ММ пленка фотолюминесцентная"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 82"

    "Знак безопасности E25ф Направление эвакуации 150х300ММ пленка фотолюминесцентная"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 83"

    "Знак безопасности Не влезай убьет! 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 84"

    "Знак безопасности N01 Огнеопасно! Баллоны с газом 250х140ММ пленка"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 85"

    "Знак безопасности W14 Осторожно малозаметное препятствие 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 86"

    "Знак безопасности Осторожно. Оборудование в работе! 200х100ММ пленка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 87"

    "Плакат по технике безопасности Сроки проведения осмотров и эксплуатационных электрических испытаний средств защиты, применяемых в электроустановках А2 бкмага П-199"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 88"

    "Комплект плакатов Безопасность дорожного движения А2 бумага 3 листа"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 89"

    "Комплект плакатов Безопасность работ на АЗС ламинированные 3 листа П-22л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 90"

    "Комплект плакатов "Безопасность работ на высоте" 45х60СМ 3 листа"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 91"

    "Комплект плакатов "Безопасность работ на высоте" 45x60СМ ламинированные 3 листа П-14 ГОСТ 12.0.004-90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 92"

    "Комплект плакатов "Вождение автомобиля в сложных условиях" 45х60СМ 5 листов"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 93"

    "Комплект плакатов Газовые баллоны ламинированные 3 листа П-19л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 94"

    "Плакат по технике безопасности Газовые баллоны. Их хранение и транспортировка А2 пленка PL-1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 95"

    "Комплект плакатов Организация и мероприятия гражданской обороны 40х60СМ 7 плакатов О-И25"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 96"

    "Комплект плакатов Приёмы оказания первой помощи пострадавшим 60х40СМ 8 плакатов ГО-И26"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 97"

    "Комплект плакатов Организация подготовки и обучения по ГО и ЧС 40х60СМ 7 плакатов ГО-И27"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 98"

    "Комплект плакатов Действия населения при авариях и катастрофах техногенного характера А3 бумага 10 плакатов П-40"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 99"

    "Комплект плакатов Действия населения при стихийных бедствиях А3 бумага 10 плакатов П-41"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 100"

    "Комплект плакатов Дорожная разметка А2 2 листа П-67"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 101"

    "Комплект плакатов Заземление и защитные меры электробезопасности (напряжение до 1000В) А2 бумага 4 листа П-15"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 102"

    "Комплект плакатов "Безопасность работ на объектах водоснабжения" ламинированные А3 4 листа код 78/1-34-2 арт.П-146"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 103"

    "Комплект плакатов Защитные сооружения А3 бумага 10 плакатов П-53"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 104"

    "Комплект плакатов Знаки дорожного движения 46.5х61СМ бумага 8 плакатов"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 105"

    "Плакат инструктивный Изучи правила охраны труда А3 p106"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 106"

    "Плакат по технике безопасности Используй СИЗ (перчатки, коврик, шлем и ботинки)! А3 р115"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 107"

    "Знак безопасности N17 Категория помещения, Класс зоны помещения 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 108"

    "Комплект плакатов "Охрана труда" агитационных А3 5ШТ Используй средства индивидуальной защиты! Пьяному не место на работе! Не кури на рабочем месте! Пользуйся соответствующей спецодеждой! Изучи правила охраны труда! УВ0440"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 109"

    "Комплект плакатов "Сосуды под давлением. Ресиверы" 45x60СМ 3 листа П3-R"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 110"

    "Плакат по охране труда Соуэло "Оказание первой помощи пострадавшим" PS-OPMP-6 465х610ММ Комплект - 6ЛИСТ Ламинированная бумага ТУ 2293-001-98158402-2009"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 111"

    "Комплект плакатов "Первая реанимационная и 1-я медицинская помощь" (Оказание первой помощи пострадавшим) 45х60СМ 6 листов"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 112"

    "Комплект плакатов Пожарная безопасность/П3-ПБ ламинированные А2 46.5х61СМ 3 плаката"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 113"

    "Комплект плакатов Основы безопасности жизнедеятельности А3 П-204"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 114"

    "Комплект плакатов Основы гражданской обороны и защиты 10 плакатов ГО-24"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 115"

    "Комплект плакатов Охрана труда на объекте 41х30СМ бумага 6 плакатов П-191"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 116"

    "Комплект плакатов Первая помощь при ЧС.1. Общие принципы оказания первой медицинской помощи. 2. Азбука оживления. 3. Первая помощь при ранениях. 4. Способы временной остановки кровотечений. 5. Первая помощь при переломах. 6. Первая помощь при ожогах и отморожениях. 7. Первая помощь при несчастных случаях. 8. Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами (АХОВ).9. Первая помощь при радиационных поражениях. 10. Первая помощь при острых и инфекционных заболеваниях 30х40СМ 10 плакатов ГО-12"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 117"

    "Комплект плакатов "Первичные средства пожаротушения" 45x60СМ ламинированные 4 листа П-18 ГОСТ 12.0.004-90"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 118"

    "Плакат по охране труда Соуэло "Пожарная безопасность" PS-PB-3 465х610ММ Комплект - 3ЛИСТ Ламинированная бумага ТУ 2293-001-98158402-2009"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 119"

    "Комплект плакатов Пожарная безопасность на объекте 41х30СМ бумага 9 плактов П-186"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 120"

    "Плакат по охране труда ламинированный Противопожарный инструктаж/П1-ПИН 465х610ММ А2"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 121"

    "Комплект плакатов Радиационная и химическая защита 41х30СМ бумага 9 плактов П-184"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 122"

    "Комплект плакатов "Ручной слесарный инструмент" ламинированные 3 листа П-17л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 123"

    "Комплект плакатов Сигналы регулировщика ламинированные 2 листа П-108л"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 124"

    "Комплект плакатов Сигналы светофора А2 бумага 2 листа П-26"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 125"

    "Плакат инструктивный Соблюдай правила пожарной безопасности! А3 р121"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 126"

    "Комплект плакатов Средства защиты органов дыхания. Противогазы, респираторы А3 бумага 10 плакатов П-42"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 127"

    "Комплект плакатов "Строповка и складирование грузов" 45x60СМ ламинированные 4 листа П-86 ГОСТ 12.0.004-90"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 128"

    "Комплект плакатов Терроризм - угроза обществу 10 плакатов ГО-8"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 129"

    "Комплект плакатов Техника безопасности грузоподъемных работ 1.Выбор стропа 2.Обвязка и зацепление груза. 3.Знаковая сигнализация. 4.Подъем и перемещение груза. 5.Опасная зона при работе крана. ламинированные 5 листов П-10л"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 130"

    "Комплект плакатов "Умей действовать при пожаре" А3 бумага 10 плакатов"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 131"

    "Комплект плакатов Электробезопасность на объекте А3 6 листов П-202"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 132"

    "Комплект плакатов Электробезопасность при напряжении до 1000 В/П3-ЭлТБ ламинированные А2 46.5х61СМ 3 плаката"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 133"

    "Плакат по технике безопасности Безопасность при обслуживании аккумуляторных батарей А2 ламинированный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 134"

    "Плакат по технике безопасности "Безопасность работ в газовом хозяйстве" А2 (420x600) 4л. цветная печать, ламинированный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 135"

    "Комплект плакатов Безопасность работ на автозаправочных станциях А2 3 листа П-22"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 136"

    "Плакат по охране труда Соуэло "Безопасность работ наметаллообрабатывающих станках" PS-MET-5 465х610ММ Комплект - 5ЛИСТ Ламинированная бумага ТУ 2293-001-98158402-2009"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 137"

    "Плакат по технике безопасности "Безопасность работ с автоподъемниками, автовышками" 450х600 А2 ламинированный 3ЛИСТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 138"

    "Плакат по охране труда Соуэло Безопасность труда при деревообработке PS-DER-5 465х610ММ Комплект - 5ЛИСТ Ламинированная бумага"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 139"

    "Плакат по охране труда "Грузозахватные приспособления" PV-GZMP-1 А2 1ЛИСТ ламинированная бумага (издательтво Вента)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 140"

    "Плакат по технике безопасности "Надень защитную каску" 45х60СМ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 141"

    "Плакат по технике безопасности Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве А2 ламинат 3ШТ ВЕН0087"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 142"

    "Комплект плакатов "Первичные средства пожаротушения" 45x60СМ ламинированные 4 листа П-18 ГОСТ 12.0.004-90"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 143"

    "Комплект плакатов Опасные и вредные производственные факторы А2 ламинированные 4 листа П-226л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 144"

    "Плакат по охране труда Соуэло Организация выполнения работ на высоте PS-OPB-3 465х610ММ Комплект - 3ЛИСТ Ламинированная бумага"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 145"

    "Комплект плакатов Организация обеспечения электробезопасности/П3-ОРГМЕРЫ ламинированные А2 46.5х61СМ 3 плаката"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 146"

    "Плакат по охране труда ламинированный "Строповка и складирование грузов" 450х600 А2 4ЛИСТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 147"

    "Комплект плакатов Безопасная эксплуатация паровых котлов. 1,2. Подготовка и пуск в работу. 3,4. Обслуживание котла во время работы. 5.Аварийная остановка котла. бумага 5 листов П-35"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 148"

    "Комплект плакатов "Безопасность труда при металлообработке" 45х60СМ 5 листов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 149"

    "Плакат по технике безопасности "Безопасность работ с автоподъемниками (автовышками)" А2 (3x0,42x0,6) 3л."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 150"

    "Комплект плакатов "Техника безопасности при ремонте автомобилей" 45х60СМ 5 листов"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 151"

    "Комплект плакатов "Электробезопасность при напряжении до 1000 В" 45x60СМ 3 листа П3-ЭлТБ"

    Кол-во: 1.000

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