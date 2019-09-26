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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка знаков и плакатов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 13:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-65-31
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
A.Stovba@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стовба Алексей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка знаков и плакатов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.09.2019 07:00 GMT +326.09.2019 07:0026.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113659Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка знаков и плакатов
Начальная цена
358 749,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Ямбург, Надымский район, Тюменская область, ЯНАО, Техническая библиотека. ФГУП "Почта России"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если указана статья платежного баланса «МТР на технологические нужды и капитальный ремонт», а Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Кол-во: 80.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 27.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 40.000
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Кол-во: 40.000
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Кол-во: 35.000
Кол-во: 188.000
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Кол-во: 17.000
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Кол-во: 140.000
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Кол-во: 56.000
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Кол-во: 40.000
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Кол-во: 30.000
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Кол-во: 21.000
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Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
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Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
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Кол-во: 3.000
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Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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