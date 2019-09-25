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    Главная / Торги / Хоз. инвентарь 44ФЗ (смена 23.09-28.09)

    Хоз. инвентарь 44ФЗ (смена 23.09-28.09)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 08:0025.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113656Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113656

    Наименование закупки

    Хоз. инвентарь 44ФЗ (смена 23.09-28.09)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 10:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Юридический адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Почтовый адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Контактный телефон

    +7 83147 7-37-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aktt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коннов Петр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хоз. инвентарь 44ФЗ (смена 23.09-28.09)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 08:00 GMT +325.09.2019 08:0025.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113656Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хоз. инвентарь 44ФЗ (смена 23.09-28.09)

    Начальная цена

    8 085,87

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 мая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постава единоразовая, стоимость доставки входит в стоимость товара. Оплата в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пена монтажная 750МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровый полипропиленовый Ду40"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Лампа газоразрядная ДРВ 250ВТ 220В Е40"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Лампа светодиодная 10ВТ E27"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Лампа светодиодная LED-G45 7W/NW/E14/FR PLP01WH 7ВТ 175-250В 4000К Е14 шар"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Провод силовой ПуГНП 2х2.5 250В медь ПВХ многопроволочный круглый ТУ 3520-005-50951092-2005"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический 25А 2п 6кА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Бокс ОП IEK КМПн 140х88х69мм для 2-х автоматических выключателей"

    Кол-во: 1.000

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