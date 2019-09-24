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    Главная / Торги / Закупка комплекса АМС-1 для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Закупка комплекса АМС-1 для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 09:0024.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113652Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113652

    Наименование закупки

    Закупка комплекса АМС-1 для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 17:25

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    ТЗ_АМС-1.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка комплекса АМС-1 для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 09:00 GMT +324.09.2019 09:0024.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113652Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка комплекса АМС-1 для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    325 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г.Саратов, Соколовая гора, склады АТХРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппаратно-программный комплекс АМС-1 измеритель АМС-1, генератор АМС-1, ремни для переноски 2ШТ, соединительные провода 2ШТ, кабель USB для подключения измерителя к ПЭВМ, комплект шунтов, зарядное устройство для измерителя, зарядное устройство для генератора, резистор нагрузочный 1кОм 20Вт, кейс, паспорт, инструкция по эксплуатации, программа на CD-диске, сервисное оборудование (мультиметр APPA-107N)"

    Кол-во: 1.000

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