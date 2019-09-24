Закупка комплекса АМС-1 для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»

"Позиция 1" "Аппаратно-программный комплекс АМС-1 измеритель АМС-1, генератор АМС-1, ремни для переноски 2ШТ, соединительные провода 2ШТ, кабель USB для подключения измерителя к ПЭВМ, комплект шунтов, зарядное устройство для измерителя, зарядное устройство для генератора, резистор нагрузочный 1кОм 20Вт, кейс, паспорт, инструкция по эксплуатации, программа на CD-диске, сервисное оборудование (мультиметр APPA-107N)"

Кол-во: 1.000