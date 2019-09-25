www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Приобретение автомобильных шин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606019, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПИРОГОВА, 8,
Почтовый адрес
606019, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПИРОГОВА, 8
Контактный телефон
+7 930 808-01-21
Факс
Адрес электронной почты
bsmp@dzerbsmp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение автомобильных шин
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.09.2019 08:00 GMT +325.09.2019 08:0025.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113650Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение автомобильных шин
Начальная цена
98 750,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Дзержинск ул. Пирогова д.8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование не предусмотрено. Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара, после подписания Заказчиком документов о приемке товара в течение 15 рабочих дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "БСМП Г. ДЗЕРЖИНСКА"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "БСМП Г. ДЗЕРЖИНСКА"
Адрес местонахождения
606019, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПИРОГОВА, 8,
606019, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПИРОГОВА, 8
Кол-во: 25.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.