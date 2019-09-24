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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Масло моторное, фильтры к а/м
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 14:51
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13
Почтовый адрес
603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13
Контактный телефон
+7 831 293-42-20
Факс
Адрес электронной почты
usznzakupki@soc.avto.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Масло моторное, фильтры к а/м
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.09.2019 08:00 GMT +324.09.2019 08:0024.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113639Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масло моторное, фильтры к а/м
Начальная цена
3 035,02
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603 043, г. Н. Новгород, ул. Челюскинцев, д.13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Jплата в течении 5 раб. дней с момента подписания договора на основании выставленного счета
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
Адрес местонахождения
603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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