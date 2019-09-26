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Наименование закупки
Закупка материалов для проведения лабораторных исследований для нужд Ставропольского филиала ООО «Газпром проектирование»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:02
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97 доб. 36375
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
up@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савинцева Оксана Александровна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка материалов для проведения лабораторных исследований для нужд Ставропольского филиала ООО «Газпром проектирование»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113634Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка материалов для проведения лабораторных исследований для нужд Ставропольского филиала ООО «Газпром проектирование»
Начальная цена
2 023 660,63
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, 355029, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Ленина, 419Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% отсрочка 30 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Наименование заказчика
«ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Кол-во: 24.000
Кол-во: 0.250
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 0.300
Кол-во: 8.000
Кол-во: 9.800
Кол-во: 27.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 0.010
Кол-во: 0.020
Кол-во: 0.025
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.050
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 0.400
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.600
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.600
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.020
Кол-во: 22.500
Кол-во: 0.300
Кол-во: 0.600
Кол-во: 0.020
Кол-во: 1.500
Кол-во: 25.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 64.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 0.050
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.020
Кол-во: 0.900
Кол-во: 0.200
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.020
Кол-во: 4.000
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.500
Кол-во: 1.600
Кол-во: 0.800
Кол-во: 0.020
Кол-во: 0.040
Кол-во: 1.800
Кол-во: 3.400
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.280
Кол-во: 45.500
Кол-во: 0.800
Кол-во: 1.800
Кол-во: 0.150
Кол-во: 0.020
Кол-во: 0.060
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.300
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.500
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.400
Кол-во: 0.600
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.400
Кол-во: 1.500
Кол-во: 0.010
Кол-во: 0.010
Кол-во: 0.020
Кол-во: 0.600
Кол-во: 0.300
Кол-во: 0.300
Кол-во: 4.500
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.400
Кол-во: 0.600
Кол-во: 0.600
Кол-во: 0.600
Кол-во: 0.150
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.020
Кол-во: 0.900
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.400
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.800
Кол-во: 0.020
Кол-во: 0.150
Кол-во: 0.150
Кол-во: 0.800
Кол-во: 0.900
Кол-во: 1.500
Кол-во: 0.100
Кол-во: 1.700
Кол-во: 0.500
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.100
Кол-во: 2.700
Кол-во: 15.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.300
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.025
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.010
Кол-во: 1.200
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 0.150
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.300
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.010
Кол-во: 0.010
Кол-во: 0.030
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.150
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.100
Кол-во: 5.500
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