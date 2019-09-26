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    Главная / Торги / Закупка материалов для проведения лабораторных исследований для нужд Ставропольского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Закупка материалов для проведения лабораторных исследований для нужд Ставропольского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113634Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113634

    Наименование закупки

    Закупка материалов для проведения лабораторных исследований для нужд Ставропольского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 15:02

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка материалов для проведения лабораторных исследований для нужд Ставропольского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113634Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка материалов для проведения лабораторных исследований для нужд Ставропольского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    2 023 660,63

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, 355029, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Ленина, 419Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислота соляная ХЧ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 2"

    "Реактив химический Железо (III) хлорид 6-вод. (ч) (Железо III хлорное)"

    Кол-во: 0.250

    "Позиция 3"

    "Реактив химический Калий хлористый (хч)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Реактив химический Натрий хлористый ХЧ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Реактив химический Аммоний уксуснокислый ХЧ (Экос-1)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Реактив химический Гидроксиламин солянокислый ЧДА"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 7"

    "Реактив химический Уксусная кислота ледяная ХЧ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 8"

    "Реактив химический Азотная кислота ХЧ"

    Кол-во: 9.800

    "Позиция 9"

    "Кислота серная ХЧ"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 10"

    "Аммиак водный ЧДА"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 11"

    "Реактив химический Фенантролин (орто-фенантролин) (чда)"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 12"

    "Реактив химический Фенантролин солянокислый чда"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 13"

    "Реактив химический Фенантролин сернокислый Ч"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 14"

    "Реактив химический Натрий азотистокислый ЧДА ГОСТ 4197-74"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 15"

    "Реактив химический Сульфаниловая кислота ЧДА"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 16"

    "Реактив химический Нафтиламин-1 ИМП"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 17"

    "Реактив химический Нафтиламин-1 гидрохлорид Ч"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 18"

    "Реактив химический Квасцы железоаммонийные ЧДА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Уголь древесный активированный БАУ-А"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Реактив химический Алюмокалиевые квасцы 12-вод. ЧДА"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Реактив химический Грисса ЧДА"

    Кол-во: 0.400

    "Позиция 22"

    "Индикатор Бром Ч"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "Реактив химический Натрий уксуснокислый 3-водный чда"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Реактив химический Калий гидроокись имп.,чда"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Реактив химический Натрий гидроокись ХЧ 1КГ ГОСТ 4328-77"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 26"

    "Реактив химический Цинк порошок ПЦР-1 технический"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 27"

    "Реактив химический Марганец (II) сернокислый 5-водный ЧДА ГОСТ 435-77"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 28"

    "Реактив химический Калий марганцовокислый ХЧ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 29"

    "Реактив химический Аммоний щавелевокислый 1-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 30"

    "Реактив химический Лимонная кислота 1-водная ХЧ 1кг 7-06756"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 31"

    "Реактив химический Бромфеноловый синий чда"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 32"

    "Реактив химический Хлороформ ХЧ"

    Кол-во: 22.500

    "Позиция 33"

    "Реактив химический Фосфорномолибденовая кислота водная ХЧ"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 34"

    "Реактив химический Аммоний роданистый ХЧ"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 35"

    "Реактив химический Фенолфталеин (имп)"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 36"

    "Реактив химический Гидразин солянокислый ЧДА"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 37"

    "Анионит ЭДЭ-10П"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 38"

    "Анионит АВ-17-8"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Реактив химический Гексан ХЧ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 40"

    "Реактив химический Углерод четыреххлористый ХЧ 1.6кг"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 41"

    "Реактив химический Алюминий оксид д/хр марка В, фр 0,1-0,16ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Натрий сернокислый (сульфат натрия) б/вод. (хч)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 43"

    "Стекловолокно Merck 1.04086.0250 250Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Вата гигроскопическая хирургическая стерильная"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 45"

    "Серебро азотнокислое (хч)"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 46"

    "Реактив химический Калий хромовокислый ХЧ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Реактив химический Перекись водорода ХЧ 1.1КГ 7-08782"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Реактив химический Кальций хлористый безводный Ч"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 49"

    "Реактив химический Кальций хлористый 6-вод. (фарм.)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "Силикагель технический крупнопористый КСКГ ГОСТ 3956-76"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 51"

    "Реактив химический Хрома (VI) оксид ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 52"

    "Реактив химический Акридиновый желтый ЧДА"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 53"

    "Реактив химический Трилон Б ХЧ"

    Кол-во: 0.900

    "Позиция 54"

    "Реактив химический Цинк гранулированный ЧДА"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 55"

    "Реактив химический Аммоний хлористый (хч)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 56"

    "Реактив химический Натрий сернистый 9-водный (чда)"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 57"

    "Реактив химический Натрий N,N-диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 58"

    "Реактив химический Эриохром черный Т ЧДА"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 59"

    "Реактив химический . Барий хлористый 2-водный ХЧ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 60"

    "Реактив химический Натрий бромистый Ч"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 61"

    "Реактив химический . Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 62"

    "Реактив химический Натрий тетраборнокислый 10 водный ХЧ"

    Кол-во: 1.600

    "Позиция 63"

    "Реактив химический Натрий углекислый безводный ХЧ"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 64"

    "Реактив химический Мурексид чда"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 65"

    "Реактив химический Нафтоловый зеленый (Б) имп.,чда 0,02КГ"

    Кол-во: 0.040

    "Позиция 66"

    "Реактив химический Бутилацетат ХЧ"

    Кол-во: 1.800

    "Позиция 67"

    "Реактив химический Кислота фосфорная ХЧ"

    Кол-во: 3.400

    "Позиция 68"

    "Реактив химический Медь сернокислая 5-водная ЧДА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 69"

    "Реактив химический Ацетонитрил 0 сорт (осч) для хроматографии"

    Кол-во: 20.280

    "Позиция 70"

    "Реактив химический Метилен хлористый ХЧ"

    Кол-во: 45.500

    "Позиция 71"

    "Реактив химический Калий двухромовокислый (хч)"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 72"

    "Реактив химический Соль Мора ХЧ"

    Кол-во: 1.800

    "Позиция 73"

    "Реактив химический Серебро сернокислое хч"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 74"

    "Ртуть(II) сернокислая ЧДА"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 75"

    "Реактив химический Фенилантраниловая кислота ЧДА"

    Кол-во: 0.060

    "Позиция 76"

    "Реактив химический Ферроин (чда)"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 77"

    "Реактив химический Кобальт сернокислый 7-вод. ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 78"

    "Каолин обогащенный ГОСТ 19608-84"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 79"

    "Реактив химический Калий фосфорнокислый пиро Ч"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 80"

    "Реактив химический Натрий фосфорнокислый (Пирофосфат) 10-водный ЧАД ГОСТ 342-77"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 81"

    "Реактив химический Гидразин сернокислый ЧДА"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 82"

    "Реактив химический Уротропин ЧДА"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 83"

    "Реактив химический Формалин технический"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 84"

    "Реактив химический Аммоний молибденовокислый 4-вод чда"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 85"

    "Реактив химический Винная кислота чда"

    Кол-во: 0.400

    "Позиция 86"

    "Реактив химический Щавелевая кислота 2-водная ХЧ"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 87"

    "Реактив химический Борная кислота ХЧ"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 88"

    "Реактив химический Натрий сернистый 9-водный (чда)"

    Кол-во: 0.400

    "Позиция 89"

    "Реактив химический Поглотитель химический известковый ХП-И"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 90"

    "Реактив химический Бромкрезоловый зеленый чда"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 91"

    "Реактив химический Метиленовый голубой ЧДА"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 92"

    "Индикатор Метиловый красный ЧДА"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 93"

    "Реактив химический Марганец (II) хлорид 4-вод. (чда)"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 94"

    "Реактив химический Калий иодистый ХЧ 0.5кг"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 95"

    "Реактив химический Натрий йодистый безводный Ч импортный"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 96"

    "Известь хлорная ТЕХН 1,5 кг 7-13698"

    Кол-во: 4.500

    "Позиция 97"

    "Средство для очистки воды Хлоритэкс гранулы"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 98"

    "Реактив химический Калий фтористый 2-водный Ч"

    Кол-во: 0.400

    "Позиция 99"

    "Реактив химический Калий роданистый чда"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 100"

    "Алюминий сернокислый 18-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 101"

    "Реактив химический Сульфаминовая кислота Ч 0.6кг 7-50615"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 102"

    "Реактив химический Крахмал растворимый чда"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 103"

    "Реактив химический Йод ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 104"

    "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 105"

    "Реактив химический Калий фосфорнокислый 1-зам. (хч) (калий дигидроортофосфат)"

    Кол-во: 0.900

    "Позиция 106"

    "Реактив химический . Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 107"

    "Реактив химический . Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный ХЧ"

    Кол-во: 0.400

    "Позиция 108"

    "Реактив химический Магний сернокислый 7-водный чда"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 109"

    "Реактив химический Аскорбиновая кислота имп."

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 110"

    "Реактив химический Хромазурол S ЧДА"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 111"

    "Реактив химический Олово (II) хлористое 2-водное чда"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 112"

    "Тиомочевина ХЧ"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 113"

    "Реактив химический Изоамиловый спирт ЧДА"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 114"

    "Реактив химический Этилацетат ХЧ"

    Кол-во: 0.900

    "Позиция 115"

    "Реактив химический Аммоний надсернокислый ЧДА"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 116"

    "Реактив химический Дифенилкарбазид ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 117"

    "Реактив химический О-фосфорная кислота ХЧ"

    Кол-во: 1.700

    "Позиция 118"

    "Реактив химический Кислота трихлоруксусная ХЧ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 119"

    "Реактив химический Пиридин чда"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 120"

    "Реактив химический Цинк гранулированный ЧДА"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 121"

    "Реактив химический Свинец (II) уксуснокислый 3-водн. ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 122"

    "Реактив химический Калий сурьмяновиннокислый 0,5-вод. (ч)"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 123"

    "Реактив химический Аммоний углекислый ЧДА"

    Кол-во: 2.700

    "Позиция 124"

    "Реактив химический Барий уксуснокислый ЧДА"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 125"

    "Реактив химический Магний уксуснокислый 4 вод. Ч"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 126"

    "Реактив химический Магний оксид ЧДА"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 127"

    "Спирт поливиниловый высший сорт ПВС-16/1"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 128"

    "Желатин пищевой П-11 ООО Русагриком"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 129"

    "Реактив химический Стронций хлористый 6-водный Ч"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 130"

    "Индикатор Титановый желтый ЧДА"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 131"

    "Реактив химический Триэтаноламин Ч"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 132"

    "Реактив химический Хромовый темно-синий (чда)"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 133"

    "Реактив химический Калий-натрий виннокислый 4-водный ЧДА ГОСТ 5845-79"

    Кол-во: 1.200

    "Позиция 134"

    "Реактив химический . Калий сернокислый ЧДА"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 135"

    "Реактив химический . Натрий салициловокислый Ч"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 136"

    "Реактив химический натрий нитропруссидный, 2-водный ЧДА ТУ 6-09-4224-76"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 137"

    "Реактив химический Несслера ЧДА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 138"

    "Реактив химический Селен металлический порошок Panreac 141625.1207 50Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 139"

    "Реактив химический Железо (II) сернокислое 7-вод. ХЧ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 140"

    "Реактив химический Натрий сернистокислый безводный ЧДА"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 141"

    "Реактив химический Натрий сернистый 9-водный (чда)"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 142"

    "Реактив химический Алюминий гранулированный Ч"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 143"

    "Реактив химический Ксиленоловый оранжевый инд. ЧДА"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 144"

    "Реактив химический Нафтиламин-1 ИМП"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 145"

    "Реактив химический 4-Аминоантипирин (имп)"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 146"

    "Реактив химический Фенол ЧДА ТУ 2632-007-29483781-2008"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 147"

    "Реактив химический Кальций углекислый ХЧ"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 148"

    "Реактив химический Калий азотнокислый ХЧ"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 149"

    "Реактив химический Сульфаниламид 99%"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 150"

    "Бура (натрий тетраборнокислый) безводная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 151"

    "Реактив химический Олово (II) хлористое 2-водное ч 0,05КГ"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 152"

    "Реактив химический Фтористоводородная кислота ХЧ 1.1кг 7-51122"

    Кол-во: 5.500

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