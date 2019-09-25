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    Главная / Торги / Поставка труб малого диаметра для собственных нужд (сталь Х, х/д и ВГП)

    Поставка труб малого диаметра для собственных нужд (сталь Х, х/д и ВГП)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 07:0025.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113633Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113633

    Наименование закупки

    Поставка труб малого диаметра для собственных нужд (сталь Х, х/д и ВГП)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 11:59

    Документация процедуры

    Спецификация_приложение.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-03-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    IvanovIA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка труб малого диаметра для собственных нужд (сталь Х, х/д и ВГП)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 07:00 GMT +325.09.2019 07:0025.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113633Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб малого диаметра для собственных нужд (сталь Х, х/д и ВГП)

    Начальная цена

    330 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Самовывоз со склада Поставщика расположенного на территории Уральского Федерального округаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 45 календарных дней (30 календарных дней) со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры (счета) Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 25х3.2ММ Ст ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 2"

    "Труба 32х3.2ММ Ст3 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 3"

    "Труба 25х3ММ 09Г2С ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Труба 15х2.8ММ Ст ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 5"

    "Труба электросварная 108х4ММ Ст3 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 6"

    "Труба Г 32х3ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 7"

    "Труба 25х3ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 8"

    "Труба 14х2ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 9"

    "Труба 10х2ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.030

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