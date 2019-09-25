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Наименование закупки
Поставка труб малого диаметра для собственных нужд (сталь Х, х/д и ВГП)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 11:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-03-16
Факс
Адрес электронной почты
IvanovIA@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка труб малого диаметра для собственных нужд (сталь Х, х/д и ВГП)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.09.2019 07:00 GMT +325.09.2019 07:0025.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113633Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб малого диаметра для собственных нужд (сталь Х, х/д и ВГП)
Начальная цена
330 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Самовывоз со склада Поставщика расположенного на территории Уральского Федерального округаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 45 календарных дней (30 календарных дней) со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры (счета) Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 1.500
Кол-во: 0.500
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.300
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.020
Кол-во: 0.030
Кол-во: 0.030
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