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    Главная / Торги / Покупка шин

    Покупка шин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 08:0024.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113631Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113631

    Наименование закупки

    Покупка шин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 14:34

    Документация процедуры

    ТЗ_шины_Cordiant_Дзержинск__2.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "БСМП Г. ДЗЕРЖИНСКА"

    Юридический адрес

    606019, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПИРОГОВА, 8,

    Почтовый адрес

    606019, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПИРОГОВА, 8

    Контактный телефон

    +7 930 808-01-21

    Факс

    Адрес электронной почты

    bsmp@dzerbsmp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Покупка шин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 08:00 GMT +324.09.2019 08:0024.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113631Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка шин

    Начальная цена

    98 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Дзержинск ул. Пирогова д.8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не предусмотрено. Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара, после подписания Заказчиком документов о приемке товара в течение 15 рабочих дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "БСМП Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "БСМП Г. ДЗЕРЖИНСКА"

    Адрес местонахождения

    606019, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПИРОГОВА, 8,

    606019, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПИРОГОВА, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина для легковых автомобилей Cordiant Business CW2 185/75 R16 С 104/102 Q зимняя шипованная"

    Кол-во: 25.000

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